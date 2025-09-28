Triple asesinato en directo: una banda de narcos tortura y mata a tres jóvenes y lo emite por Instagram

Argentina atraviesa una conmoción nacional tras el hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo y Morena Verdi –de 20 años– y de Lara Gutiérrez –de 15 años–, secuestradas, torturadas y asesinadas por una organización narcocriminal en el extrarradio de Buenos Aires.

Las torturas y los asesinatos de las jóvenes se retransmitieron en directo a través de un grupo cerrado de Instagram para 45 personas. Este brutal caso ha desatado una ola de indignación y movilizaciones masivas en todo el país.

Una organización vinculada al narcotráfico

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre, cuando subieron a una camioneta blanca convencidas de que iban a una fiesta. En realidad, habían caído en una trampa tendida por una organización vinculada al narcotráfico, con base en la villa 1-11-14 del barrio de Flores, en la capital argentina. "Creyeron que se dirigían a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa", ha explicado Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

El propio ministro ha confirmado que "toda la sesión de tortura y asesinato" fue retransmitida en streaming como forma de castigo interno de la banda. En el vídeo, el líder del grupo, un joven peruano de 23 años identificado como ‘Pequeño J’ o ‘Julito’, grita: "¡Esto le pasa al que me roba droga!". Según Alonso, el objetivo era reforzar su autoridad mediante el terror.

Una violencia planificada

El resultado preliminar de las autopsias ha confirmado la brutalidad que ejercieron los agresores. A Lara Gutiérrez le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y parte de una oreja antes de degollarla. A Brenda del Castillo la golpearon con violencia, le clavaron reiteradas veces un cuchillo en el cuello y le abrieron el abdomen tras matarla, mientras que a Morena Verdi la asesinaron rompiéndole el cuello.

Los cuerpos han sido encontrados este miércoles 24 de septiembre, enterrados en el patio de una vivienda en Florencio Varela, al sur de Buenos Aires. En el lugar donde se encontraron los cuerpos han sido detenidos dos hombres y dos mujeres que, según la policía, estaban limpiando la escena con cloro. Posteriormente, se realizaron más detenciones que arrojaron indicios de una red narcotraficante organizada, ya que se encontró dinero en efectivo en pequeñas denominaciones y alimentos envasados en grandes cantidades.

Repercusiones políticas

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha calificado el crimen como "un acto de venganza de un grupo narco internacional" y, además, ha subrayado la doble dimensión del caso: "El narcotráfico no conoce fronteras ni jurisdicciones, y ejerce también todas las formas de violencia machista. Si no lo enfrentamos entre todos, se fortalece y se vuelve impune".

En paralelo, la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, en declaraciones a Radio Mitre ha descrito el crimen como "aberrante", y ha negado que el crimen haya sido un feminicidio: "Son tres mujeres, pero pudieron haber sido tres hombres. Esto es narcotráfico, no género". Sus declaraciones, en plena ola de protestas, han desatado críticas del movimiento feminista y de sectores de la oposición, que le han reprochado banalizar la violencia de género.

Clamor en las calles

La respuesta ciudadana con respecto al crimen ha sido inmediata. Miles de personas se han movilizado en más de una decena de ciudades, desde Córdoba hasta Mendoza y Rosario, con epicentro en la Plaza Flores de Buenos Aires. Bajo el lema "Ni Una Menos" y gritos de "¡Basta de matarnos!", las manifestantes han reclamado justicia para las tres jóvenes asesinadas y han denunciado la violencia contra las mujeres.

Los velatorios de las víctimas, celebrados este jueves, se han convertido en escenarios de profundo dolor. Paula, madre de Brenda, ha expresado entre lágrimas: "Me mataron a mi hija. Quiero justicia, que paguen todos los que tengan que pagar. ¡Quiero a todos presos!".

Por el momento, la causa judicial se investiga como "homicidio agravado". Mientras, el principal acusado, ‘Pequeño J’, continúa prófugo.