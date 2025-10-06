La Audiencia de Madrid admite que la muerte de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Doce años después de la controvertida muerte del cámara italiano Mario Biondo, la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido que su fallecimiento pudo no deberse a un suicidio, sino a un posible homicidio. La resolución, dictada por tres magistradas, llega tras la denuncia presentada por la familia del que fuera marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva y en línea con lo señalado en agosto de 2022 por el Tribunal de Palermo.

El juez italiano Nicola Aiello concluyó entonces que "los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por mano que permanece desconocida y posteriormente colocado en una posición apta para simular un suicidio". Este dictamen, basado en nuevas pruebas recabadas en Italia, se convirtió en el pilar de la denuncia que los padres del cámara presentaron en el Juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid, de la mano del despacho Vosseler Abogados.

Indicios de homicidio

En el auto hecho público ahora, la Audiencia subraya que "se aporta por primera vez una denuncia contra determinadas personas, con numerosa prueba pericial y una copia (...) de una resolución judicial (...) de la cual parece desprenderse indicios de que la muerte del Sr. Biondo no fue suicida". No obstante, desestima el recurso de apelación de la familia al concurrir la excepción de cosa juzgada.

Las magistradas van más allá y señalan los fallos de la investigación inicial: "En el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, habrían debido ser desarrolladas actividades investigativas (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros) que no han sido desarrolladas y que, dado el tiempo transcurrido, no habrían podido ser desarrolladas por las Autoridades Judiciales italianas".

Estrategia judicial

Para la letrada de la familia, Leire López, "este auto no hace sino reafirmarnos en nuestra convicción de que la muerte de Mario Biondo fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato". Según explicó, han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y, en caso de ser rechazado, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el fin de reabrir el caso en España y practicar nuevas pruebas.

En paralelo, los abogados interpondrán una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración de Justicia por lo que consideran "una evidente y reconocida mala praxis" en la instrucción, la autopsia y el archivo del caso mediante un auto de sobreseimiento libre que bloqueó nuevas diligencias.

El despacho ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa el próximo jueves 9 de octubre, en la que estarán también presentes los padres del cámara, Santina D’Alessandro y Pippo Biondo, para detallar sus próximos pasos en esta larga batalla judicial.