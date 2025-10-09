Alerta en Guadalajara por un toro que se fugó de un encierro y lleva cinco días desaparecido

El pasado sábado 4 de octubre, durante la celebración de un festejo taurino en Romancos (Guadalajara), se produjo la huida de un toro que, por el momento, permanece perdido. Ante esta situación, el alcalde de Brihuega, municipio al que pertenece Romancos, Luis Manuel Viejo, ha recomendado a la población extremar las precauciones.

El animal se escapó del encierro de 'Las Aliagas' que se celebró el pasado sábado 4 de octubre en la pedanía de Romancos. Desde el Ayuntamiento y a través de sus Redes Sociales piden precaución a sus vecinos, especialmente en las zonas rurales y caminos del término municipal de Brihuega y de sus pedanías.

También recomiendan evitar paseos o actividades deportivas en el campo, en la medida de lo posible, hasta que se confirme la localización y captura del animal. El Ayuntamiento también ha manifestado su intención de mantener contacto con las autoridades competentes y ha afirmado que actuarán ante cualquier novedad a través de los canales oficiales.