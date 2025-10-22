Cae una banda que robaba sillas de terrazas para venderlas en Marruecos y Rumanía

La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal que se dedicaba a robar sillas de terraza de bares y restaurantes de Madrid y Talavera de la Reina (Toledo), para su posterior comercialización en otros puntos. La operación se ha saldado con siete arrestos.

Los detenidos actuaban durante la madrugada cuando los establecimientos almacenaban el mobiliario en la vía pública. El grupo formado por seis hombres y una mujer no solo vendía las sillas robadas en España, sino que las comercializaba en otros países como Marruecos o Rumanía.

La investigación se inició el pasado mes de agosto ante varias denuncias de 18 propietarios de negocios de restauración que aseguraban que cuando llegaban a los locales para abrir comprobaban que les faltaban sillas que habían dejado apiladas para colocarlas al día siguiente en sus terrazas. La policía calcula que la organización criminal ha robado en total 1.100 sillas, lo que ha supuesto un perjuicio económico valorado en más de 60.000 euros.

Las primeras pesquisas de los investigadores de la comisaría provincial de Talavera de la Reina y de la comisaría del distrito madrileño de Latina determinaron que este mismo grupo estaba actuando en la localidad toledana y en barrios de la zona sur de la capital. El mayor robo se produjo en la madrugada del 13 de agosto, noche en la que los detenidos llegaron a actuar en cinco establecimientos del distrito madrileño de Latina. Tras romper las cadenas que protegían las sillas apiladas, las cargaban en una furgoneta con la que huían.

A principios del mes de octubre los agentes lograron identificar a todos los implicados a los que se les imputa un delito de hurto y otro de pertenencia a grupo criminal.