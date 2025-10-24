Secuestra a su expareja y a sus hijos y les obliga a pasar 13 días en un coche

La Policía Nacional ha liberado en Málaga a una mujer y a sus dos hijos menores que llevaban 13 días secuestrados en un coche bajo amenazas de su expareja, que ha sido detenido, y ya se encuentra en prisión. El hombre está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y de agresión sexual agravada y continuada.

La investigación comenzó tras recibir una solicitud de colaboración de las autoridades francesas para localizar a una mujer y a sus dos hijos que estaban desaparecidos desde el 3 de octubre. La Policía Nacional comprobó que podrían encontrarse viajando a bordo de un vehículo por España.

El hombre secuestró a la mujer le rompió su teléfono para evitar que se comunicara con nadie ni pudiera solicitar ayuda y, junto a sus dos hijos menores, vivieron en un vehículo en el que viajaron durante 13 días por España y Portugal. El detenido obligó a la mujer a conducir amenazándola con un cuchillo durante más de 2.000 kilómetros sin apenas dejarle descansar y sometiéndola a agresiones físicas y sexuales delante de los hijos menores.

Además les impedía asearse y cambiarse de ropa, y durante el tiempo que estuvieron secuestrados se alimentaron de los pocos productos que el hombre compraba en las áreas de servicio y que solían ser atún, galletas y pan.

Mordeduras, hematomas y picaduras de insectos

En un momento de descuido del agresor, la víctima pudo coger el teléfono móvil y enviar un mensaje a una persona de su entorno familiar en el que decía "me quiere matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar, y borra todo para que él no lo vea".

Gracias a la cooperación internacional y a la actuación de la Policía Nacional fueron localizados en la ciudad de Málaga, ya que el hombre tenía intención de cruzar a Argelia para huir de la justicia francesa, que había decretado su detención por un incidente anterior.

Tras ser liberados, la mujer y los dos menores fueron trasladados a un centro médico puesto que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Además la mujer tenía hematomas y mordeduras y los niños picaduras de insectos por todo el cuerpo. En el vehículo la Policía encontró el cuchillo con el que el hombre amenazó a la víctima y su teléfono móvil roto.