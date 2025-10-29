Un conductor ebrio choca contra varios coches e intenta arrollar al guardia civil que le perseguía

La Guardia Civil ha detenido en la mañana de este miércoles a un conductor borracho que ha ido colisionado con diferentes vehículos que se encontraba a su paso por varias carreteras de acceso a Madrid.

Según han informado los agentes, los hechos se han producido sobre las 6:40 horas en las autovías A-42 y M-40. Recogen que el delincuente circulaba de forma "errática, agresiva y zigzagueando" entre los demás vehículos allí presentes en plena hora punta, poniendo en "grave peligro sus vidas".

Por ejemplo, a la altura del kilómetro 9 sentido decreciente chocó contra otro conductor para, a continuación, huir de la zona usando los arcenes e incorporarse a la M-40 donde causaría dos accidentes más.

De forma casual, la dantesca escena ha sido seguida de cerca por un guardia civil fuera de servicio que se dirigía a su puesto en su motocicleta particular. El agente ha perseguido al conductor desde el mismo kilómetro 9 de la A-42, mientras el conductor ebrio ha intentado arremeter contra él en varias ocasiones para tirarle a la calzada.

Finalmente, el conductor ha sido detenido como presunto autor de un supuesto delito de conducción temeraria y otro por circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.