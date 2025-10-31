Detenido 'el reclutador', el falso subinspector que captaba militares para el servicio secreto

El detenido, que ya contaba con antecedentes policiales por usurpación de función pública, había logrado mantener entrevistas con algunos militares, que, incluso, le habían remitido sus currículos para poder trabajar en los servicios secretos.

De hecho, el falso subinspector se dirigía de manera habitual a un cuartel de Madrid portando diversos accesorios para dar veracidad a su papel, como la placa emblema, un arma simulada o el carné profesional. Una familiaridad que le había convertido en alguien bastante conocido entre los militares y al que llamaban 'el reclutador' por sus supuestas labores de selección de personal completamente falsas.

Sin embargo, en algún momento despertó las sospechas de los propios militares que le denegaron el acceso al cuartel cuando trató de identificarse con su carné falso. Las investigaciones de la Policía Nacional se iniciaron el pasado mes de agosto cuando los agentes descubrieron que el detenido, para dar credibilidad a su personaje, hablaba de sus viajes a diversos países y su participación en operaciones de gran relevancia dentro del espionaje nacional e internacional.

Finalmente, el hombre fue arrestado el pasado 25 de septiembre como presunto responsable de un delito de usurpación de las funciones públicas, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, al constatar que no tenía ninguna vinculación con grupos criminales ni tampoco motivación ideológica o política.