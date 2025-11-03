Una pareja secuestra al bebé de una amiga y lo oculta en una finca de Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años y a una mujer de 48 como presuntos autores de un delito de detención ilegal tras la sustracción de un bebé en Navalmoral de la Mata (Cáceres). El menor fue hallado en buen estado en una finca aislada gracias a un dispositivo que permitió su localización pocas horas después de la denuncia.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado 25 de octubre, cuando la madre del bebé se encontraba en un establecimiento de la localidad en compañía de la mujer ahora detenida. En un momento determinado, la madre tuvo que ausentarse brevemente del lugar y, al regresar, comprobó que ni su hijo ni la mujer estaban allí.

Ante la imposibilidad de contactar con ella, la madre alertó a la Policía Local de Navalmoral de la Mata, que informó de inmediato a la Guardia Civil. A partir de ese momento se activó un operativo de búsqueda para localizar tanto al menor como a la presunta autora.

Operativo coordinado

La investigación, desarrollada en el marco de la operación ‘Recicta’, permitió identificar a una pareja sentimental como posible responsable de la sustracción. Según informa la Guardia Civil, las primeras pesquisas resultaron complejas debido a la escasa información disponible sobre los sospechosos.

El dispositivo incluyó a agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, efectivos de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Navalmoral de la Mata y a la propia Policía Local. Gracias a la coordinación entre las distintas unidades, se logró reunir información clave sobre el entorno de los detenidos.

#OperacionesGC | Detenidas 2 personas por sustraer un bebé en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

La rápida actuación de los agentes permitió localizar al bebé en apenas unas horas en buen estado de salud y la detención de los responsables.https://t.co/JDNpkJ6XCC pic.twitter.com/HubPuMS8so — Guardia Civil (@guardiacivil) November 2, 2025

El operativo culminó con el hallazgo del menor en una finca situada en un paraje aislado del Campo Arañuelo, donde también fueron localizados los dos sospechosos. Tras asegurar el lugar, los agentes procedieron a la detención de ambos y trasladaron al bebé a un centro hospitalario para un reconocimiento médico.

El informe facultativo confirmó que el niño se encontraba en perfecto estado de salud, siendo entregado de inmediato a su madre. La Guardia Civil destacó la rapidez del operativo, que permitió resolver el caso en cuestión de horas y evitar consecuencias más graves.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº2 de Navalmoral de la Mata, así como de la Fiscalía Provincial de Cáceres, para continuar con las diligencias correspondientes.