Envían a prisión a los padres de un bebé de nueve meses hallado muerto en Ceuta

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los padres del bebé hallado muerto en la madrugada del lunes en una vivienda del número 3 de la calle Alférez Provisional. La medida, adoptada a petición del Ministerio Fiscal, se enmarca en una investigación por un presunto delito de asesinato con la agravante de víctima menor de 16 años, conforme al artículo 140.1. del Código Penal.

El suceso se produjo en la madrugada del lunes, cuando varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia al escuchar gritos y un fuerte alboroto procedentes del interior del inmueble. Al lugar acudieron varias patrullas de Policía Nacional, que encontraron el cuerpo sin vida del recién nacido y procedieron a la detención de tres personas: los dos progenitores y el tío.

Los agentes acordonaron la zona para facilitar el trabajo de la Policía Científica, que permaneció en el domicilio hasta altas horas de la madrugada recogiendo indicios y muestras biológicas. La juez de guardia se personó en el lugar y ordenó el levantamiento del cadáver. La autopsia, practicada en el Instituto de Medicina Legal de Ceuta, será determinante para conocer las causas concretas del fallecimiento.

Fuentes policiales han señalado que, por el momento, no existen datos concluyentes sobre la mecánica de la muerte, a la espera del informe forense y del avance de las diligencias judiciales.

Tres detenidos

Tras prestar declaración ante la jueza y la Fiscalía, los padres del menor han sido trasladados al Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal, donde permanecerán en prisión preventiva mientras se practican las diligencias acordadas por el juzgado.

El tercer detenido, tío del bebé, ha quedado en libertad provisional, aunque mantiene la condición de investigado. Su declaración no pudo completarse la noche anterior debido a una crisis de ansiedad que obligó su traslado al Hospital Universitario de Ceuta, según fuentes judiciales.

Entre las diligencias pendientes figuran el análisis forense completo del cuerpo, los informes de la Policía Científica y las declaraciones ampliatorias de testigos.

Fuentes judiciales han confirmado que la causa no se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que seguirá abierta hasta completar las pruebas periciales y testimoniales.

Vecinos de la zona han declarado que no era la primera vez que se producían incidentes en la vivienda, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades.