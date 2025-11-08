Un policía, en estado crítico tras ser tiroteado por un narco atrincherado en Sevilla

Un agente de la Policía Nacional se encuentra en estado crítico este martes tras haber recibido un disparo durante una operación en la localidad sevillana de Isla Mayor. El autor de los hechos, un hombre que portaba un arma de fuego, permanece atrincherado en una nave industrial.

Los hechos han tenido lugar en torno a las siete de la mañana, cuando la Policía Nacional ha iniciado un dispositivo para rodear la citada nave, situada en el Camino de Toruño. Las primeras informaciones apuntan a que las instalaciones eran utilizadas como "guardería de droga", lo que subraya la peligrosidad del operativo.

Según ha informado Emergencias 112 Andalucía, sobre las 7:25 horas se recibió el aviso del agente herido de gravedad. Un equipo del 061 se desplazó a la zona y evacuó al policía al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha sido sometido a una operación de urgencia.

En la zona se mantiene un amplio dispositivo policial, con la participación de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, que mantiene acordonada el área. El operativo cuenta además con el apoyo de medios aéreos para vigilar al individuo atrincherado.