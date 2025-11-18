Cuatro jóvenes hospitalizados con convulsiones por consumir un vaper con exceso de THC comprado en una tienda

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre de 36 años, responsable de un establecimiento de venta de productos CBD, como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de lesiones tras la intoxicación de cinco jóvenes de Orihuela que consumieron un vapeador con un porcentaje de THC muy superior al permitido por ley.

La investigación comenzó cuando un instituto de Orihuela llamó al 091 para informar de que cinco jóvenes, de entre 18 y 24 años, estaban siendo atendidos por los servicios sanitarios tras sufrir convulsiones. Según el aviso inicial, existía la sospecha de que los síntomas podían estar relacionados con el consumo de alguna sustancia estupefaciente.

Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional acudieron al centro y encontraron a los jóvenes aturdidos, con náuseas y con dificultades para mantener una conversación normal. Las primeras diligencias permitieron localizar, escondido en una palmera del polideportivo, un inhalador tipo vaper que podría contener un líquido con principio activo de la marihuana.

Un vapeador con un 85% de THC

Tras las primeras comprobaciones, los investigadores pudieron conocer que el dispositivo había sido adquirido por alguno de los jóvenes en una tienda de Murcia. Los agentes informaron de que el producto se vendía como si contuviera un 85% de THC, una cantidad muy superior a los niveles autorizados.

Los cinco jóvenes consumieron el líquido del vapeador y, poco después, comenzaron a experimentar síntomas que requirieron asistencia sanitaria urgente. Cuatro de ellos quedaron ingresados en el hospital de Orihuela por intoxicación.

Síntomas graves y pérdida de memoria

La sintomatología fue similar en la mayoría de los afectados. Los jóvenes presentaron temblores, vómitos, desorientación, alucinaciones y lagunas de memoria. Uno de ellos aseguró que sintió su cuerpo "paralizado" y que no podía levantarse de la silla ni mantener una conversación.

Otro de los intoxicados relató que no recordaba lo sucedido y que solo supo lo ocurrido días después, cuando otras personas se lo contaron. Un tercero continuó arrastrando los efectos durante todo el fin de semana siguiente, con una sensación intensa de cansancio, somnolencia y necesidad de ayuda para caminar.

Los hechos generaron una notable preocupación en el entorno del instituto y entre las familias, debido a la gravedad de los síntomas y al elevado porcentaje de THC del dispositivo.

Localización del establecimiento y dispositivo policial

La Brigada de Policía Judicial de Orihuela asumió la investigación y, en menos de cinco días, logró centrar el establecimiento donde se había adquirido el vapeador por 27 euros. El local, situado en Murcia, estaba dedicado a la venta de productos relacionados con el CBD y contaba con una página web donde ofrecía vegetales, resinas y reparto a domicilio.

Una vez identificado el responsable del comercio, se estableció un dispositivo policial que culminó con su detención. En el registro se intervinieron 23 dispositivos de inhalación del mismo tipo, todos ellos envasados y distribuidos desde fuera de España y listos para su venta.

Tras la detención, todas las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Orihuela. De momento, las autoridades han quedado a la espera del resultado de los análisis toxicológicos de los vapeadores, que determinarán el porcentaje exacto de THC presente en los dispositivos intervenidos.