Menú
Sucesos

Clausuran tres clínicas estéticas que prometían eliminar melanomas con láser no acreditado y materiales sin control

En total se intervinieron más de 3.000 productos entre fármacos, cosméticos y material para uso estético.

En total se intervinieron más de 3.000 productos entre fármacos, cosméticos y material para uso estético.
Una de las tres clínicas estéticas ilegales en Usera. | Europa Press

La Policía Municipal de Madrid ha cerrado tres locales del distrito de Usera en los que se realizaban intervenciones estéticas sin autorización, sin personal titulado y con materiales que incumplían la normativa sanitaria.

Los agentes localizaron en el primero de los locales más de 1.770 unidades de productos farmacológicos que no cumplían los requisitos de trazabilidad establecidos en la normativa española. Según explicó la Policía Municipal, ninguno de estos artículos estaba etiquetado en castellano y todos incumplían las exigencias sanitarias aplicables a este tipo de material.

Ante estas irregularidades, se ordenó el precinto judicial del establecimiento y se remitió un informe a la Comunidad de Madrid para su valoración. Los productos fueron intervenidos, y parte de ellos se retiró para su posterior análisis, con el fin de determinar su composición.

En el segundo local inspeccionado, los responsables del establecimiento lo publicitaban como un centro especializado en tratamientos médicos láser, entre ellos la eliminación de verrugas, melanomas y tatuajes. La Policía Municipal comprobó que no había personal cualificado para realizar estos procedimientos.

Relacionado

Durante la intervención se incautaron 132 productos, entre cosméticos, tintas y mascarillas faciales. El cuerpo municipal instruyó diligencias por un posible delito de intrusismo profesional, al considerar que los servicios ofertados se realizaban sin la formación ni la habilitación necesarias.

Reutilización de material

El tercer establecimiento presentó también diversas irregularidades. Los agentes no hallaron registro sanitario, ni acreditaciones de titulación ni protocolos que garantizaran un control higiénico adecuado. La inspección detectó la reutilización de agujas, así como uso continuado de maquinaria láser sin acreditación técnica ni sanitaria.

En el local se ofrecían servicios estéticos no homologados y se incautaron alrededor de 490 cosméticos, algunos de ellos prohibidos en España.

La Policía Municipal identificó a tres personas vinculadas con el funcionamiento de estos locales. Todas ellas están ahora bajo investigación y a la espera del análisis definitivo de los productos intervenidos.

Temas

En Sucesos

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida