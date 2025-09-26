Una redada pone fin a la guerra de la mafia china en Madrid: desmantelan tres prostíbulos karaokes

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas –15 de nacionalidad china y una mujer brasileña– en tres karaokes chinos de Madrid en el marco de la 'Operación MacrosKTV'. En este dispositivo especial han participado alrededor de 150 agentes, con el objetivo de frenar una escalada de violencia entre clanes mafiosos de origen chino por el control de negocios ilícitos en el sur de Madrid. Los detenidos están acusados de delitos contra la salud pública e infracciones de la Ley Orgánica de Extranjería.

El operativo, desarrollado de manera simultánea la madrugada del 18 de septiembre, se llevó a cabo en tres karaokes situados en Parla –El Cielo y el Mundo–, Fuenlabrada –V-Show– y Usera-Villaverde –El Caballo Dorado–. Según fuentes policiales, estos locales funcionaban como centros de distribución de drogas y lugares de prostitución encubiertos, además de ser el escenario de violentos enfrentamientos entre los grupos rivales.

Un conflicto larvado tras una reyerta en agosto

El origen de la operación se encuentra en la reyerta multitudinaria del 28 de agosto en el karaoke El Cielo y el Mundo, en Parla, donde se produjo una pelea con armas blancas y de fuego que dejó al menos siete heridos. En esa ocasión, la Policía detuvo a nueve sospechosos, que resultaron estar vinculados al karaoke rival V-Show, ubicado en el polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada).

Según la investigación del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, la disputa se originó por el control de negocios ilegales como trata de seres humanos, drogas y juego clandestino. Y es que el local de Parla arrastra un largo historial de incidentes. Desde hace más de 15 años ha sido vinculado a actividades delictivas, incluidas operaciones de tráfico de mascarillas durante la pandemia, sin embargo, mantiene en vigor su licencia municipal.

Droga y prostitución en salas privadas

Durante los registros del 18 de septiembre, los agentes hallaron ketamina y otras sustancias estupefacientes escondidas en salas privadas a las que solo tenía acceso la responsable de uno de los locales, también detenida por facilitar y promover el consumo de drogas.

Además, las inspecciones confirmaron que en estos karaokes se ejercía prostitución. Las mujeres eran ofrecidas en salas VIP que se reservaban por horas y, en algunos casos, trasladadas a hoteles o domicilios para completar los servicios sexuales.

Grupos violentos y jerarquizados

Fuentes policiales han subrayado que estas organizaciones se caracterizan por su "estructura jerarquizada, su carácter multidisciplinar y su extrema violencia". Aunque no son los mayores especialistas en un único negocio ilícito, operan en todos aquellos que generen beneficios, como drogas, prostitución, extorsiones y juego ilegal.

En los días previos a la operación, agentes habían detectado a varios hombres armados con bates de béisbol en las inmediaciones de uno de los locales, lo que confirmaba el riesgo de nuevos choques.

Los 16 arrestados, ocho hombres y ocho mujeres, nacidos entre 1974 y 2001, ya han sido puestos a disposición judicial.