Detienen el alcalde de un pueblo de Cuenca por tener más de 200 plantas de marihuana en su casa

El alcalde del municipio conquense de Villar del Humo, César Saiz Martínez, ha sido arrestado este martes por un presunto delito contra la salud pública, La Guardia Civil ha localizado una plantación de marihuana en su domicilio.

Durante el registro de la vivienda, los investigadores hallaron un total de 215 plantas, además de siete recipientes con cogollos listos para su comercialización.

La operación, que permanece abierta, se ha llevado a cabo alrededor de las 9.00 horas y ha contado con la participación de varios vehículos oficiales, incluidos cuatro coches patrulla y una furgoneta del Seprona.

Un gran impacto en el pueblo

Saiz –que gobierna el municipio desde que ganara las elecciones en 2023, con mayoría absoluta– accedió a la Alcaldía al obtener cuatro de los cinco concejales del ayuntamiento, después de imponerse al PSOE por 75 votos frente a 60.

Aunque fue el cabeza de lista del PP, el partido ha confirmado que no está afiliado y que solicitará que entregue su acta de concejal, independientemente de cómo vaya avanzando el proceso judicial.

La noticia ha causado un notable impacto entre los aproximadamente 176 vecinos de este pequeño pueblo de la Serranía conquense, conocido por su patrimonio rupestre y su entorno rodeado de meandros.