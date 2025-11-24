La niña de 4 años ingresada en la UCI tras ir al dentista en Alzira pasa a planta

La menor de 4 años que requirió asistencia en el Hospital Clínico de Valencia tras un tratamiento odontológico privado ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos. Según fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, la niña se encuentra ya en planta y evoluciona favorablemente.

La menor acudió a Urgencias del Hospital de la Ribera aquejada de fiebre, vómitos y somnolencia el pasado jueves después de haberse sometido a un tratamiento dental en una clínica privada en Alzira. Tras ser estabilizada y valorada, los médicos determinaron su traslado urgente en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico.

Este caso coincide con el de otra niña de 6 años, que falleció ese mismo día tras ser atendida previamente en el mismo centro dental privado. Ingresó en el hospital en parada cardiorrespiratoria y, pese a los intentos de reanimación, los facultativos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Investigación abierta

Ante la gravedad de los hechos, el Servicio de Inspección de Sanidad ha abierto un expediente informativo a la clínica y ha decretado la suspensión cautelar de la actividad del centro para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. En el ámbito judicial, un juzgado de la localidad valenciana ha abierto diligencias previas de investigación para determinar las causas de la muerte de la mayor de las niñas tras su paso por la clínica.

La propietaria del negocio declaró el pasado viernes que la niña salió "aparentemente bien" tras una sedación mediante vía para extraer dientes de leche, negando que se tratara de anestesia general. Asimismo, aseguró desconocer las causas del fatal desenlace y apuntó a que se está investigando el lote de la anestesia.

La Inspección de Servicios Sanitarios mantuvo una reunión el sábado con el anestesista responsable de la sedación de las menores para elaborar un informe que será remitido a la autoridad judicial. Las pesquisas incluyen el análisis de los fármacos administrados, su trazabilidad y las autorizaciones pertinentes del centro.

Médicos colegiados

Por su parte, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) ha informado este lunes de que el tratamiento odontológico y la administración de la anestesia intravenosa realizados en la clínica dental privada fueron practicados por profesionales colegiados.

En un comunicado, el órgano colegial lamenta "profundamente el fallecimiento de la menor y el ingreso de otra tras tratamientos odontológicos en ambos casos con sedación administrada por un médico especialista en anestesia". Tras expresar sus condolencias a la familia afectada y desear una evolución positiva de la otra menor ingresada, el Colegio ha remarcado que, en ambos casos, "los tratamientos odontológicos fueron realizados por una profesional colegiada y formada en odontopediatría y, por otro lado, la administración de anestesia intravenosa fue realizada por un médico colegiado especialista en anestesia".

Añaden que, al haber una investigación oficial al respecto y ante la posible judicialización del caso, no harán más valoraciones "tanto por respeto a la investigación en marcha como por responsabilidad y prudencia de la institución al desconocer circunstancias concretas" de lo sucedido.