La investigación sobre el secuestro de Juan María G. P., uno de los delincuentes más conocidos de Madrid por su historial de alunizajes, tiene nuevos avances. La Policía Nacional detuvo este jueves por la noche a uno de los sospechosos de participar en el secuestro del delincuente, ocurrido a finales de octubre en Carabanchel.

El rapto tuvo lugar el pasado 31 de octubre en Carabanchel, en plena calle Antonio López, una vía muy transitada, a la altura del hotel Praga. Según las primeras reconstrucciones de la investigación, varios hombres encapuchados interceptaron el vehículo en el que viajaba el Niño Juan y lo obligaron a salir del coche. El grupo actuó con rapidez y lo introdujeron en otro vehículo, desapareciendo sin dejar rastro.

Tras ser liberado por sus secuestradores 24 horas después y con evidentes signos de violencia, pese a su estado, ni él ni su familia se acercaron a denunciar lo ocurrido o a colaborar en la identificación del grupo que lo secuestro. Ese hermetismo, subrayan fuentes policiales, dificultó enormemente los avances en la investigación, que se tuvo que apoyar sobre todo en grabaciones, testigos indirectos y seguimientos paralelos.

Detención del sospechoso

El arresto de este jueves se produjo a última hora de la tarde, alrededor de las 21.30, cuando los agentes lograron localizar y detener a uno de los individuos. Se trata de Juanjo ‘el Morros’. Tiene múltiples antecedentes, según han informado fuentes policiales. Esta primera detención, según apuntan, abre la puerta a identificar al resto del grupo, cuyo paradero aún se desconoce.

Las principales líneas de investigación apuntan a que el motivo del secuestro podría estar relacionado con un asunto de drogas, una posible venganza por un alijo de cocaína (alrededor de 1.200 kilos) que habría desaparecido de una "guardería" en Extremadura y que estaría bajo el control de una red de narcotraficantes.

La hipótesis que manejan los investigadores es que esa red de narcotráfico responsabiliza al Niño Juan de haberse quedado con la mercancía. Con una detención ya sobre la mesa y varias líneas de trabajo abiertas, los investigadores esperan que el nuevo avance permita esclarecer lo sucedido y hallar el paradero del resto de los implicados en el secuestro.