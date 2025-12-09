Juzgan a un padre por consentir que abusaran de sus tres hijas menores a cambio de dinero

La Audiencia Provincial de Albacete juzga este martes a un hombre acusado de abusar de tres niñas menores de edad y al padre de dos de ellas por permitir los hechos, sucedidos entre 2017 y 2018 en un bar de Chinchilla de Montearagón, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Según la Fiscalía, los hechos se habrían producido desde marzo de 2017 hasta enero de 2018 en un bar frecuentado por los procesados y las menores. En ese entorno, tanto en la terraza como en el interior del local, el padre habría permitido que el otro acusado realizara tocamientos por encima de la ropa a las niñas en su presencia.

El relato oficial detalla que el presunto agresor entregaba pequeñas cantidades de dinero a las menores con el objetivo de ganarse su confianza.

El episodio en el baño del bar

El escrito fiscal recoge también un episodio en el que el presunto agresor entró con las menores en el baño del establecimiento. Allí les tocó el pecho y las piernas con la intención de satisfacer impulsos de carácter sexual. Este episodio se suma a las conductas recogidas por la Fiscalía, que atribuye al acusado una actuación reiterada y mantenida durante varios meses.

Las tres menores presentan un cuadro de victimización y sentimiento de culpabilidad. La Fiscalía ha solicitado para el agresor cinco años de prisión y para el padre, seis años de cárcel. Además, también ha pedido para ambos una orden de alejamiento de 300 metros y una indemnización de 6.000 euros para cada una de las menores.