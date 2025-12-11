Un muerto y seis heridos en el incendio de una vivienda en Guadalajara

Un hombre ha fallecido y otros seis han resultado heridos en un incendio declarado durante la madrugada de este jueves en una vivienda de tres plantas situada en la calle Solana Alta, en la localidad guadalajareña de Mondéjar. El fuego, que según los servicios de emergencias se originó en unos colchones ubicados en la planta baja del inmueble, ha provocado una intensa humareda que ha afectado gravemente a los siete residentes, todos ellos hombres inmigrantes.

El aviso llegó al Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a las 3:45 horas, momento en el que varios vecinos alertaron de que salía humo del edificio. Cuando los primeros equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron a algunos moradores ya en la calle, en estado de shock y con evidentes síntomas de intoxicación por humo. De acuerdo con los servicios de emergencias, varios de ellos habían logrado escapar saltando desde plantas superiores, lo que les había provocado lesiones adicionales de diversa consideración.

Una víctima mortal y un herido grave

El ocupante más afectado, del que no han trascendido datos personales, ha fallecido antes de que pudiera recibir asistencia sanitaria. Todo apunta a que se quedó atrapado en una de las estancias inferiores y no logró salir a tiempo debido a la densa acumulación de humo generada en cuestión de minutos. Uno de sus compañeros de vivienda, también afectado de manera severa por la inhalación, ha sido evacuado en UVI móvil al Hospital General de Guadalajara con pronóstico grave.

El resto de los residentes han resultado heridos leves. Los facultativos que intervinieron en la emergencia han precisado que algunos presentaban síntomas respiratorios propios de la exposición al humo, mientras que otros sufrían torceduras, golpes y hematomas provocados por la caída al intentar huir del fuego. Todos han sido trasladados igualmente al Hospital de Guadalajara en dos ambulancias de soporte vital básico desplazadas al lugar.

Extinción del incendio y daños materiales

Los bomberos del parque de Azuqueca de Henares, movilizados inmediatamente tras el aviso, han conseguido extinguir el incendio a lo largo de la madrugada. Aunque el fuego afectó fundamentalmente a la planta baja del inmueble, la intensa humareda ascendió rápidamente por las escaleras y pasillos del edificio, dejando la vivienda completamente inhabitable. Las autoridades locales han confirmado que no se han visto afectados otros edificios colindantes.

En el dispositivo también han participado agentes de la Guardia Civil, un médico de urgencias y miembros de la agrupación de Protección Civil de Mondéjar, que han colaborado en la atención a los heridos y en la evacuación de la zona.

Investigación abierta

Las causas concretas del incendio se investigan ahora para determinar qué provocó que los colchones de la planta baja prendieran fuego. Los servicios de emergencia consideran que el humo, más que las llamas, fue el principal factor que desencadenó la tragedia, dado que la mayoría de las víctimas presentaba intoxicación por inhalación.