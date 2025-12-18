Cuatro años después de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid), la causa da por fin un giro decisivo. Desde el primer día, todas las miradas se dirigieron hacia Óscar, su amigo y la última persona que estuvo con ella aquella noche, convertido desde entonces en el principal —y único— sospechoso del caso.

Tras casi cuatro años de investigación, la jueza ha ordenado por fin la apertura de juicio oral con jurado popular, una decisión adoptada el pasado miércoles en una audiencia preliminar que apenas duró 14 minutos y contra la que no cabe recurso. La Fiscalía solicita para él 18 años de prisión por asesinato, mientras que la acusación particular, en nombre de la familia de Esther, eleva la petición hasta los 25 años.

El enorme retraso judicial

El periodista de investigación Alfonso Egea, que ha seguido el caso desde el primer día, subraya en el programa de esRadio, En casa de Herrero, la magnitud del retraso judicial: "Es una auténtica barbaridad y fíjate que, a soledad del destino, después de que varias juezas hayan pasado por ese juzgado, ha tenido que ser una mujer que se llama Esther, como la víctima, la que simplemente ponga sentido común. No ha hecho nada más".

Según explica, la nueva magistrada llegó al juzgado preguntándose por qué la instrucción se prolongaba durante cuatro años: "Empezó a decir lo que todos pensábamos: oigan, todo esto que ustedes están diciendo aquí, todas estas pruebas… que lo decida un jurado. Vámonos a juicio".

Fiscalía ha presentado ya su escrito de acusación solicitando 18 años de prisión por asesinato, mientras que la acusación particular eleva la petición hasta casi 40. Egea resume las claves probatorias que sostienen ambas acusaciones: "Esther estaba al lado de Óscar el día que desapareció; eso está fuera de toda duda. Los peritos demostraron que sus teléfonos cohabitaron, que el coche de Óscar tenía desperfectos compatibles con las lesiones del cuerpo de Esther y que él lavó el coche al día siguiente". Ante este conjunto de indicios, el periodista insiste: "Con todo esto, que sea un jurado el que lo decida".

Un delito de asesinato

Respecto a la petición de solo 18 años por parte de la Fiscalía, Egea aclara que se trata de un punto de partida: "Fiscalía ha ido a la franja inferior porque siempre tienden a ser prudentes. He visto el escrito y pone literalmente delito de asesinato. Conforme avance el juicio, decidirán si modifican la petición. Nos vamos a mover entre 18, 20 o 25 años dependiendo de agravantes y atenuantes".

El proceso para fijar fecha no será inmediato. "Siendo optimistas, podría sentarse en el banquillo antes de verano. Siendo realistas, yo me colocaría más en después del verano de 2026", explica el periodista, recordando que la Audiencia Provincial debe cuadrar el calendario y verificar la disponibilidad de jurados.

Sobre el posible riesgo de fuga de Óscar ahora que conoce la gravedad de las penas a las que podría enfrentarse, Egea se muestra cauto: "Lamentablemente no hay una certeza jurídica que garantice que lo que ocurre en un tribunal ocurre en otro. Este señor sabe que se enfrenta a entre 18 y 25 años y le pueden juzgar dentro de unos meses. No se ha fugado hasta ahora, claro, pero hasta ahora no sabía que podía enfrentarse a dos décadas de cárcel". El periodista señala, además, que "en los próximos días Fiscalía se va a plantear si hace o no algún movimiento similar al que hemos visto últimamente", en referencia a la revisión de medidas cautelares.