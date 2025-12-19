Una mujer muere al ser arrastrada por una ola cuando hacía fotos en Bayona

Una mujer ha perdido la vida este jueves tras ser arrastrada por una ola en la playa Cuncheiras, en la localidad pontevedresa de Bayona.

Según ha trasladado el 112 Galicia, sobre las 14.35 horas una persona alertó de que había visto que el agua se llevaba a una mujer que se encontraba en unas rocas próximas al arenal.

Minutos después otro llamada hacía referencia a que había un cuerpo tendido en la playa que, posteriormente, los servicios de emergencias confirmaron que encontraron a la mujer.

La víctima se encontraba haciendo fotografías cuando fue sorprendida por una ola, pese a que se encontraba activo el aviso por alerta naranja en todo el litoral gallego por fuertes lluvias y viento.

La Junta de Galicia ha recordado la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y extremar las medidas de seguridad cuando se realice cualquier actividad en el mar, así como revisar los cabos y amarres de las embarcaciones.