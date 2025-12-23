Susto en el Navipark de Móstoles: los bomberos rescatan a cuatro niños y una mujer de una noria

​​​Susto en el Navipark de Móstoles. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado a cuatro menores y a una mujer que se habían quedado atrapados en la cubeta de una noria infantil de un parque de Navidad. El accidente se produjo este lunes cuando, por causas que aún se desconocen, la atracción se quedó parada a una altura de cinco metros, lo que obligó a activar un dispositivo de emergencia para evacuar a los ocupantes.

El suceso ocurrió en torno a las 20:15 horas, según han informado fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. En la cubeta viajaban cuatro menores acompañados por una mujer adulta cuando la noria –de pequeñas dimensiones y destinada a público infantil– quedó bloqueada en su punto más alto. Ante la imposibilidad de reanudar el funcionamiento de la atracción, los responsables del recinto solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que llevaron a cabo un rescate técnico adaptado a la estructura de la noria. Para acceder a la cubeta detenida en altura, los bomberos anclaron una escalera a la propia atracción y procedieron a evacuar a los ocupantes de forma progresiva. Tanto los rescatadores como las personas evacuadas fueron asegurados con arneses durante toda la maniobra, una actuación habitual para garantizar la seguridad en este tipo de intervenciones.

#BomberosCM rescatan a cinco personas (4 menores y 1 adulto) que se habían quedado atrapadas en la cubeta de una noria infantil en el Navipark de #Mostoles. Ninguno ha resultado herido. La atracción ha quedado cerrada a la espera de la investigación. pic.twitter.com/ZonSoAcMol — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 22, 2025

Sin heridos

Afortunadamente, el rescate se desarrolló sin incidencias y ninguno de los afectados resultó herido. Primero fueron descendiendo los menores, siempre protegidos por los equipos de emergencia, y finalmente la persona adulta que les acompañaba. Tras la operación, todos pudieron abandonar la atracción por su propio pie, aunque el incidente generó momentos de tensión entre los familiares y visitantes que se encontraban en el parque navideño.

Un día después del suceso, el Ayuntamiento de Móstoles ha señalado que la noria infantil contaba con todos los permisos necesarios para su funcionamiento. Fuentes municipales han explicado que la atracción sufrió una incidencia leve y puntual en el motor, un fallo que, según subrayan, no comprometió la seguridad de los ocupantes. Aun así, la noria ha quedado cerrada de manera preventiva a la espera de las conclusiones de la investigación técnica que deberá determinar el origen exacto de la avería.