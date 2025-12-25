Intervienen 20 kilos de carne de venado de origen no justificado en Cádiz

Con motivo de la gran demanda de productos cárnicos como la carne de caza y la ternera en estas fechas navideñas, la Guardia Civil de Algeciras ha realizado inspecciones en varias ventas de la comarca gaditana de Campo de Gibraltar con el objetivo de garantizar la salud alimentaria.

En concreto, se han intervenido 20 kilos de carne de venado cuya procedencia no está debidamente acreditada y se han iniciado las correspondientes diligencias para determinar la responsabilidad de los hechos formulando las correspondientes sanciones por infracciones administrativas.

Según ha informado el instituto armado en una nota de prensa, las inspecciones se han llevado a cabo, junto con inspectores de sanidad, en establecimientos de tres localidades diferentes. Durante las mismas, los agentes han hallado productos cárnicos sin trazabilidad, lo que supone "un riesgo para la salud de los consumidores y un fraude a la administración".

La Guardia Civil ha recordado la importancia de consumir productos alimenticios seguros y con trazabilidad garantizada. Asimismo, la Benemérita anima a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad o sospecha de fraude alimentario que detecten.