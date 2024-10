¿Cuánto tiempo puede estar congelada la carne?

La carne, al igual que casi todos los alimentos que se consumen en el día a día, son perecederos por lo que se busca maneras de prolongar su vida útil. La congelación es el mejor método para ello, el motivo es que permite alargar la vida de los alimentos manteniendo su calidad y sus nutrientes. Eso sí, siempre que se tengan en cuenta algunos aspectos importantes que permitirán disfrutar de la calidad de una buena pieza de carne durante un tiempo más largo. Pero, ¿Por qué sirve la congelación para alargar la vida útil de los alimentos? Porque conserva los alimentos durante períodos prolongados de tiempo previniendo el crecimiento de microorganismos patógenos que pueden causar deterioro o enfermedades. De este modo, los alimentos congelados pueden aguantar bastante tiempo en el congelador sin estropearse. Pero la pregunta que más se repite cuando se va a congelar carne es: ¿Cuánto tiempo puede estar la carne en el congelador sin estropearse? Pues bien, para poder saber cuánto dura la carne congelada, es necesario conocer qué tipo de carne es, cómo está embalada y, sobre todo, si será congelada cruda o después de la cocción. Si bien es cierto que, en general, la carne puede mantenerse en el congelador por períodos prolongados, pero para asegurar su mejor calidad y seguridad, se deben seguir algunas pautas.

Para mantener la calidad de la carne congelada, es fundamental utilizar un congelador que mantenga una temperatura constante de -18°C o más baja. Además, es importante envolver la carne adecuadamente en papel de congelador, bolsas de congelación o recipientes herméticos para evitar la quemadura por congelación, que puede afectar la textura y el sabor de la carne. No obstante, aunque la carne puede mantenerse congelada indefinidamente desde una perspectiva de seguridad alimentaria, la calidad disminuye con el tiempo. La textura puede volverse menos apetecible y los sabores pueden desvanecerse o cambiar.

Tiempo de congelación

El tiempo que duran los alimentos en el congelador es muy variable, dependiendo del tipo de alimento y, por ejemplo, las carnes congeladas suelen durar menos tiempo que las verduras. Uno de los principales motivos por los cuales los tiempos de congelación son diferentes es la cantidad de grasa que presenta cada tipo de carne. Además, hay que tener claro que con las bajas temperaturas se para el crecimiento bacteriano, pero no las reacciones de oxidación y, aunque sucede de forma lenta, la grasa prosigue su proceso de enranciado. Esta persistencia del proceso por el que se convierte el alimento en rancio es uno de los principales causantes de la pérdida de valor nutricional de las carnes.

Ternera : Puede mantenerse en el congelador de 4 a 12 meses sin perder calidad. Los cortes mas grandes pueden aguantar 1 año sin problema, y los más pequeños, como la carne picada, se deben consumir en un plazo de 3 a 4 meses.

Puede mantenerse en el congelador de 4 a 12 meses sin perder calidad. Los cortes mas grandes pueden aguantar 1 año sin problema, y los más pequeños, como la carne picada, se deben consumir en un plazo de 3 a 4 meses. Pollo y aves de corral : Tienen una vida útil más corta en el congelador. Un pollo entero puede durar hasta 1 año, pero las piezas individuales, como las pechugas o muslos, es mejor consumirlas en 9 meses. Mientras, la carne picada de pollo, al igual que la de ternera, debe utilizarse en los siguientes 3 o 4 meses desde su congelación para que mantenga intacto el sabor y la textura.

Tienen una vida útil más corta en el congelador. Un pollo entero puede durar hasta 1 año, pero las piezas individuales, como las pechugas o muslos, es mejor consumirlas en 9 meses. Mientras, la carne picada de pollo, al igual que la de ternera, debe utilizarse en los siguientes 3 o 4 meses desde su congelación para que mantenga intacto el sabor y la textura. Cerdo : Las chuletas y los filetes pueden mantenerse en el congelador sin variar su calidad durante 4 o 6 meses, mientras que la carne picada recomiendan consumirla en unos 3 meses.

: Las chuletas y los filetes pueden mantenerse en el congelador sin variar su calidad durante 4 o 6 meses, mientras que la carne picada recomiendan consumirla en unos 3 meses. Embutidos y carnes frías : El tocino se puede congelar hasta por 1 mes, mientras que los embutidos crudos o cocidos tienen una duración de 1 a 2 meses. En el caso del jamón dependerá si está crudo, curado o cocido, si está crudo la duración es de hasta 6 meses, mientras que curado o cocido sólo se podrá mantener por 1 a 2 meses. Algunos embutidos secos enteros, no requieren congelación, ya que la falta de humedad los hace menos propensos a descomponerse a temperatura ambiente.

El tocino se puede congelar hasta por 1 mes, mientras que los embutidos crudos o cocidos tienen una duración de 1 a 2 meses. En el caso del jamón dependerá si está crudo, curado o cocido, si está crudo la duración es de hasta 6 meses, mientras que curado o cocido sólo se podrá mantener por 1 a 2 meses. Algunos embutidos secos enteros, no requieren congelación, ya que la falta de humedad los hace menos propensos a descomponerse a temperatura ambiente. Carne cruda: La carne de res cruda, como filetes, chuletas o asados, puede mantenerse en el congelador de seis a doce meses. La carne de cerdo cruda, incluyendo chuletas y asados, tiene un tiempo de almacenamiento recomendado de cuatro a seis meses. El pollo y el pavo crudos, enteros, pueden ser congelados hasta por un año, mientras que las piezas de aves, como pechugas y muslos, se recomienda mantenerlas congeladas de nueve meses a un año.

La carne de res cruda, como filetes, chuletas o asados, puede mantenerse en el congelador de seis a doce meses. La carne de cerdo cruda, incluyendo chuletas y asados, tiene un tiempo de almacenamiento recomendado de cuatro a seis meses. El pollo y el pavo crudos, enteros, pueden ser congelados hasta por un año, mientras que las piezas de aves, como pechugas y muslos, se recomienda mantenerlas congeladas de nueve meses a un año. Carne picada: La carne picada , como la de res, cerdo o pollo, debe ser consumida dentro de tres a cuatro meses de congelación para asegurar su mejor calidad. Los productos cárnicos cocidos, como guisos o sobras, tienen un tiempo de almacenamiento más corto y generalmente deben consumirse dentro de dos a tres meses. Los embutidos, como salchichas o fiambres, pueden permanecer congelados de uno a dos meses.

La carne picada , como la de res, cerdo o pollo, debe ser consumida dentro de tres a cuatro meses de congelación para asegurar su mejor calidad. Los productos cárnicos cocidos, como guisos o sobras, tienen un tiempo de almacenamiento más corto y generalmente deben consumirse dentro de dos a tres meses. Los embutidos, como salchichas o fiambres, pueden permanecer congelados de uno a dos meses. Bacon: de 1 a 2 meses

de 1 a 2 meses Salchicha fresca: de 2 a 3 meses

de 2 a 3 meses Salchicha de hot dog: de 1 a 2 meses

de 1 a 2 meses Órganos internos (hígado, corazón): de 3 a 4 meses

de 3 a 4 meses Salsa Boloñesa: de 4 a 6 meses

¿Cuánto dura la carne cocinada?

Al pasar por el proceso de cocción, el tiempo de vida de las carnes se reduce porque ya han sido expuestas a varios cambios de temperatura y humedad. Por lo general las carnes preparadas con alguna salsa duran 4 meses en cambio si no llevan alguna salsa el tiempo que duran es de 2 a 3 meses.

¿Qué hacer para congelar las carnes apropiadamente?

Para lograr que las carnes conserven sus propiedades por más tiempo cuando se congelan, es importante tomar en cuenta algunas consideraciones:

Recordar envasarlas de forma correcta.

Marcarlas con la fecha en que se metieron a congelar para llevar un mejor control de los tiempos.

Revisar que el congelador tenga una temperatura por debajo de los -14°C.

Disponer del espacio necesario al interior, ya que si el congelador está muy lleno es posible que las carnes no se puedan congelar de manera uniforme, reduciendo su tiempo de vida considerablemente.

Saber cuánto dura la carne congelada para realizar compras con anticipación y poder mantener la calidad de los alimentos.

Revisar las carnes al momento de comprarlas, mantenerlas a temperaturas seguras antes y después de congelarlas, además de realizar un proceso de descongelado correcto para que éstas puedan ser consumidas de forma segura.

Trucos para congelar bien los alimentos

Para que la carne dure perfectamente en el congelador, se recomienda utilizar bolsas herméticas o tuppers para que no esté en contacto con el hielo del electrodoméstico y no sufra quemaduras. También lo ideal es congelar la carne por porciones para evitar descongelar lo que se use y volver a congelar el resto, ya que eso puede afectar a la seguridad del alimento.

Por último, se debe descongelar la carne en el frigorífico, poco a poco, y no a temperatura ambiente o en el microondas para evitar el crecimiento bacteriano. Por otra parte, si la carne tiene quemaduras por congelación, la textura es viscosa, o tiene un olor desagradable, hay que tirarla a la basura ya que estos signos indican que no es segura para el consumo.

¿Cómo descongelar la carne correctamente?

Saber descongelar la carne es igual de importante que saber congelarla, el motivo es que no servirá de nada conservarla en las mejores condiciones si se echa a perder cuando hay que descongelarla. Entonces, ¿Cuál es la mejor forma? La mejor forma de descongelar las carnes es en frío, por lo que lo ideal es dejar la carne en la nevera durante 24 horas aproximadamente para que se descongele poco a poco. En el caso de no haber podido planificar esto, la mejor opción es usar la función de descongelación del microondas para acelerar el proceso.

Algo muy importante a tener en cuenta es que una vez se tenga la carne descongelada, hay que cocinarla de inmediato para mantener su calidad. Además no es recomendable descongelar la carne dejándola a temperatura ambiente, ya que eso podría provocar un crecimiento de bacterias patógenas. Lo mismo ocurre cuando se deja la carne cerca de una fuente de calor para acelerar el proceso de descongelación.