'Crónica negra': el juicio por el menor discapacitado que su madre dijo haber tirado a la basura

El juicio por la desaparición y presunta muerte de Antonio David Barroso arranca en Sevilla con una pregunta que sigue sin respuesta cuatro años después: ¿dónde está el cuerpo del menor discapacitado que salió de casa con su madre y nunca regresó? El caso, uno de los más inquietantes de la crónica negra reciente, enfrenta versiones irreconciliables, una acusación de homicidio y el peso determinante de la salud mental de la acusada.

En En Casa de Herrero, Lorena López ha reconstruido los hechos de un proceso judicial en el que se juzga no solo lo ocurrido con el adolescente, sino también si su madre era penalmente consciente de lo que hacía.

Antonio David tenía 15 años y una discapacidad reconocida del 90%. Vivía postrado en una silla de ruedas y dependía absolutamente de su madre, Macarena, para cualquier actividad básica. Tras separarse del padre del menor, ella tenía su custodia pese a estar diagnosticada de trastorno bipolar.

El 12 de septiembre de 2021 ambos salieron de su casa en Morón de la Frontera. Nunca volvieron juntos.

Un viaje sin explicación

Días antes del viaje, Macarena vendió muebles y enseres, regaló sus mascotas a una protectora, vació sus cuentas bancarias y se deshizo del teléfono móvil. Después emprendió un recorrido en coche cruzando media España con su hijo, supuestamente rumbo a Santiago de Compostela.

Las cámaras de tráfico captaron el vehículo en distintos puntos, incluida una parada en un hotel de Talavera de la Reina y pasos por las afueras de Madrid. Un día después, la mujer fue interceptada sola en una gasolinera de Segovia, completamente desorientada y en pleno brote psicótico. Del niño no había rastro.

Cuatro versiones y una confesión estremecedora

Desde ese momento, Macarena ofreció hasta cuatro versiones distintas y contradictorias de lo ocurrido. En una de ellas aseguró que su hijo murió en sus brazos y que, presa del miedo, arrojó su cadáver a un contenedor de basura en las afueras de Madrid, sin poder concretar el lugar.

Ese contenedor nunca fue localizado. La policía rastreó vertederos y zonas señaladas sin éxito. A día de hoy, el cuerpo de Antonio David sigue sin aparecer.

La obsesión con la resurrección

La investigación policial reveló un dato clave: meses antes de la desaparición, la madre había intensificado de forma extrema su fervor religioso. Acudía a misa a diario, pidió al párroco que bendijera su vivienda para expulsar malos espíritus y realizó más de 600 búsquedas en Google relacionadas con la resurrección de los muertos.

El día antes de desaparecer el menor, buscó específicamente "cuánto tiempo dura la resurrección de Cristo". En declaraciones recogidas en el sumario, la mujer llegó a afirmar que creía que su hijo resucitaría al tercer día.

Según consta en la causa, Macarena había dejado de tomar su medicación psiquiátrica porque, según decía, le hacía engordar. También dejó de administrar la medicación al menor, pese a su delicado estado de salud. "Yo no estaba en mi juicio, estaba mala", llegó a declarar. "No sabía qué hacer con el cuerpo".

"¿Era responsable de lo que hacía?"

El psiquiatra forense José Miguel Gaona, entrevistado sobre el caso, ha puesto el foco en la cuestión central del juicio: la imputabilidad de la acusada.

"¿Es posible que un trastorno bipolar origine un brote psicótico de tal intensidad?", se pregunta Gaona. "La respuesta es rotunda: sí". Pero inmediatamente plantea la duda clave: "¿Ese trastorno estaba en su máxima expresión hasta el punto de que sus facultades cognitivas y volitivas estuvieran absolutamente mermadas? Esa es la pregunta del millón".

Gaona subraya que existen elementos que complican la valoración. Por un lado, las búsquedas en internet, el abandono de la medicación y el pensamiento místico encajan con un brote psicótico grave. Pero, por otro, hay comportamientos que podrían indicar cierta conciencia de lo que hacía.

"Da la impresión de que tenía una cierta conciencia forense", explica el psiquiatra, aludiendo a la manera de deshacerse del cuerpo sin dejar rastro, retirar progresivamente la medicación y emprender un viaje con un destino incierto. "¿En qué proporción la enfermedad mental influye en los hechos y en qué proporción ella era dueña de sus actos? Eso es tremendamente complejo", advierte.

Informes enfrentados

El juicio será con jurado popular y se apoyará de forma decisiva en los informes psiquiátricos. Gaona reconoce que no es extraño que existan valoraciones contradictorias entre peritos. "Un brote psicótico se acompaña de delirios, alucinaciones y pérdida de conciencia, pero hay que hilar muy fino", señala. Por eso, añade, se analizan declaraciones, búsquedas, testimonios de vecinos y pequeños detalles de los días previos para reconstruir el puzle.

Otro punto polémico es la petición de la Fiscalía, que solicita la eximente completa por enfermedad mental y libertad vigilada. Gaona explica que, con un tratamiento adecuado, muchas personas con trastorno bipolar llevan una vida normal, aunque reconoce que este caso representa una descompensación extrema.

También lanza una reflexión más amplia: "¿Dónde estaba la justicia cuando esta mujer se estaba descompensando a ojos de todo el mundo? Los internamientos involuntarios en España siguen siendo tremendamente difíciles".

La postura del padre

La familia paterna niega que el cuerpo fuera tirado a un contenedor y sostiene que la madre sabía lo que hacía. El padre cree que Antonio David fue trasladado y enterrado en otro lugar y que todo formó parte de un plan para hacerle daño. "No creo que una madre tire a su hijo a la basura y viva tranquila", ha llegado a afirmar.

La acusación particular pide 20 años de prisión por homicidio doloso. La Fiscalía aprecia homicidio imprudente con eximente completa. Entre medias, un menor discapacitado cuyo cuerpo sigue desaparecido y una madre cuya mente, según los expertos, podría haber vivido entre el delirio y la realidad.