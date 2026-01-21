La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a una estudiante de nacionalidad argelina como presunta autora de un incendio en una vivienda de la capital hispalense, en el que ha fallecido la propietaria del inmueble a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

La joven, que estudiaba en la Universidad de Sevilla, residía en el domicilio de la fallecida, de 80 años, gracias a un programa de convivencia del centro universitario que pone en contacto a estudiantes y a personas mayores o con diversidad funcional que ofrecen alojamiento.

El incendio se produjo la madrugada del 14 de enero y afectó únicamente a la vivienda donde se originó, gracias a la rápida intervención de los servicios de bomberos, que impidieron su propagación a otros domicilios colindantes, tal como ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

La propietaria del inmueble resultó gravemente herida por quemaduras e inhalación de humo, llegando a entrar en parada cardiorrespiratoria. En un primer momento los servicios de emergencia pudieron revertir esa parada gracias a las maniobras de reanimación pero la mujer falleció después a consecuencia de las lesiones sufridas.

Investigación

Por las circunstancias observadas se pudo determinar que el incendio había sido provocado de manera intencionada por intervención humana, iniciándose la correspondiente investigación policial. Las pesquisas se centraron en la estudiante que residía en la vivienda con la víctima y que logró salir del inmueble cuando se produjo el incendio.

Como resultado de la investigación, se determinó la presunta participación de esta persona en los hechos, procediéndose a su detención como presunta autora de un delito de homicidio y otro de incendio. La detenida fue puesta a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

El programa de Convivencia de estudiantes universitarios con personas mayores, con diversidad funcional y familias monoparentales viene desarrollándose en la Universidad de Sevilla desde el año 1992, promoviendo las relaciones intergeneracionales en el marco de la convivencia, la ayuda mutua y la solidaridad.