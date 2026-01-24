Un trágico suceso ha conmocionado esta mañana el centro de Fuengirola, en Málaga. Un hombre de 35 años habría acabado con la vida de su padre, de 65 años, a puñaladas, y dejado gravemente herida a su madre antes de suicidarse lanzándose desde la azotea del edificio donde residían. La madre, tras ser atendida por los servicios de emergencia, ha sido trasladada al hospital, donde ha sido estabilizada.

El crimen habría ocurrido en presencia del hermano menor del agresor, que padece una discapacidad severa. La investigación inicial apunta a que este hijo presenció los hechos sin poder comunicarlos a los investigadores, lo que ha dificultado esclarecer la motivación del homicidio.

El periodista de investigación Alfonso Egea ha explicado en el programa En casa de Herrero que se trata de "una historia muy compleja". "He preguntado a la policía por las motivaciones. Oye, ¿qué ha pasado para que un tipo de treinta y pico años se líe a puñaladas con sus padres? Lo que me transmiten es muy preocupante. Solo hay un testigo de los hechos y su discapacidad es la peor posible", ha señalado el periodista.

El único testigo presente es sordo-mudo

Egea ha detallado además que el único testigo presente, el hermano menor del homicida, es sordomudo. "Ha visto todo el crimen, sabe todo lo que ha pasado, tal vez sea consciente de los precedentes, pero no tiene capacidad de comunicárselo a los investigadores. Para colmo, la madre que está hospitalizada, fíjate en la gravedad de las heridas que ha sufrido —la primera información hablaba de dos víctimas mortales—, afortunadamente se ha logrado estabilizar. Así que ahora mismo los investigadores saben que hay un homicidio perpetrado, otro intentado, han dejado a su hermano intacto y él se ha suicidado desde la azotea, tal y como ha ocurrido".

Sobre las limitaciones del testigo para aportar información, Egea ha explicado que "parece que esas discapacidades relacionadas con la escucha y el habla vienen acompañadas de algo más que le impide comunicarse con su entorno. El hecho de no poder hablar y no escuchar es algo que los investigadores detectan nada más intentar hablar con él. Luego parece que estamos ante una discapacidad mayor aún, que le impide incluso comunicar por escrito o construir una narrativa lógica de lo que ha pasado en su casa. Lamentablemente, el único testigo posible —ojalá haya un segundo, que significará que la madre ha sobrevivido— deja un vacío que impide conocer con certeza la motivación".

Una relación complicada entre el padre y el hijo homicida

Por último, sobre el comportamiento previo del homicida, el periodista ha indicado que "lo que ahora mismo los investigadores plantean es que no parece que haya un tratamiento médico que dé una explicación directa a lo que todos podríamos definir como una locura. Sí podría haber, sobre todo, una relación complicada entre el padre y el homicida. Y sí parece que la madre fue víctima colateral al intentar mediar en la discusión entre ambos, intentando proteger o intervenir en el conflicto. La situación se centra, lamentablemente, en la relación entre hijo y padre; la madre sufrió las consecuencias por intentar intermediar".

Hasta el momento, las autoridades mantienen un dispositivo de seguridad y seguimiento en la zona, mientras se continúa con la investigación para esclarecer todos los detalles del suceso. La combinación de un homicidio, un intento de homicidio y un suicidio, sumado a la discapacidad del único testigo presente, convierte este caso en uno de los más complejos y trágicos de los últimos años en la provincia.