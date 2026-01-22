Un hombre mata a su padre, hiere a su madre y se suicida tirándose de una azotea en Fuengirola

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer el suceso ocurrido este jueves en la localidad malagueña de Fuengirola. Según las primeras hipótesis, un hombre ha asesinado a su padre, ha herido a su madre y, posteriormente, ha fallecido tras suicidarse cayendo desde la azotea del edificio.

Los hechos, ocurridos en un inmueble de la Avenida de los Boliches, se han conocido tras un aviso recibido en la sala del 091 sobre las 08:50 horas. Los investigadores sostienen que el hijo, de 36 años, atacó primero a su padre, de 65, y acto seguido agredió a su progenitora antes de quitarse la vida.

La madre, de 63 años, ha sido trasladada de urgencia al Hospital Regional Universitario de Málaga con heridas por arma blanca. Fuentes policiales han confirmado que la mujer se encuentra estabilizada, aunque presenta lesiones de consideración en el rostro.

Según se desprende de las primeras investigaciones, el agresor utilizó un cuchillo para perpetrar el ataque y posteriormente se tiró desde un segundo piso a un patio interior. Ante la ausencia de vecinos, los agentes se vieron obligados a derribar la puerta de la vivienda para poder acceder al lugar y rescatar el cuerpo.

Tras la autorización judicial para el levantamiento de los cadáveres, ambos de nacionalidad española, los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga para la realización de la autopsia, que determinará las causas exactas de la muerte, aunque el padre presenta numerosas puñaladas.

La zona ha sido acordonada por efectivos policiales, mientras la Policía Judicial y Científica realizan la inspección ocular para recabar pruebas y huellas que permitan esclarecer totalmente las circunstancias de este suceso familiar.