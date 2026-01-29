Una familia con un bebé de dos meses sufre una intoxicación por un escape de gas butano en Albacete

Cuatro miembros de una misma familia, entre ellos un bebé de apenas dos meses, han tenido que ser atendidos este miércoles por la noche en Albacete tras sufrir una intoxicación por gas butano provocada por la fuga de una bombona en su domicilio.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 22:03 horas en una vivienda situada en la calle Tejares. Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, la alerta se ha activado después de que los afectados hayan acudido por sus propios medios a un centro de salud al encontrarse indispuestos.

Tras ser examinados, el personal sanitario ha determinado que todos presentaban síntomas compatibles con una intoxicación por gas butano, por lo que han sido trasladados al Hospital General Universitario de Albacete en una ambulancia de soporte vital básico.

Intervención sanitaria

Los cuatro integrantes de la familia han sido derivados al centro hospitalario para una valoración más completa. Los afectados han sido dos personas de 65 años —un hombre y una mujer—, una mujer de 35 años y el bebé de dos meses.

Mientras tanto, efectivos del parque de bomberos se han desplazado hasta el inmueble, donde han localizado el origen del escape en una bombona de butano. Los profesionales han procedido a cortar el suministro y han ventilado la vivienda para eliminar la acumulación de gas.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido agentes de la Policía Local para colaborar en el operativo y garantizar la seguridad en la zona.