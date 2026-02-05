Imputados diez hombres por violar a un niño de cinco años bajo sumisión química en Francia

Francia está conmocionada por el caso de una presunta violación a un menor de cinco años. Diez hombres, de entre 29 y 50 años, han sido imputados en Lille por la presunta violación de un niño de cinco años bajo efecto de sustancias químicas, ha informado la Fiscalía de Lille este martes. Según el comunicado de la Fiscalía, sería el propio padre del menor quien habría llevado a su hijo con los adultos implicados, quienes presuntamente cometieron "violencia sexual agravada por el uso de sustancias químicas".

Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2024 y el 14 de febrero de 2025, durante una fiesta de chemsex –práctica que combina consumo de drogas psicoactivas con relaciones sexuales– en un apartamento en Old Lille. El niño, que acudió con su padre, se convirtió en la víctima de la orgía, en la que los participantes consumieron 3-MMC, un estimulante sexual sintético. La agresión fue grabada y distribuida a través de aplicaciones digitales, según la investigación.

El padre del menor, separado de la madre, ha sido imputado por "agresión sexual incestuosa" y "complicidad en violación y agresión sexual agravada" contra su hijo. Según el fiscal Samuel Finielz, el progenitor también fue víctima de agresión sexual con sustancias químicas esa misma noche. Tras los hechos, se ha otorgado la custodia del niño a su madre. Tanto la patria potestad como los derechos de visita del padre han sido suspendidos.

Los implicados en la violación

La investigación, iniciada el 15 de febrero de 2025 tras una denuncia, permitió detener inicialmente a cuatro sospechosos, incluidos los organizadores de la fiesta, uno de los cuales se terminó suicidando en prisión preventiva el 21 de junio de 2025.

Con el tiempo, se imputó a los demás implicados y a un camionero de 30 años de Alsacia, quien no participó en la reunión pero recibió el vídeo de la violación y no lo notificó a las autoridades, según ha informado el diario regional francés Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Finalmente, se le ha detenido en enero 2026 por posesión de pornografía infantil.

Cargos de los imputados

Los cargos de los diez imputados incluyen "violación y agresión sexual con tortura o actos de barbarie" y "administración de sustancias a un menor para alterar su juicio o control sobre sus actos". Según la Fiscalía de Lille, la pena máxima para estos delitos puede llegar a la cadena perpetua.

El caso se ha hecho público tras conocerse la condena del exsenador Joël Guerriau, quien drogó a la diputada Sandrine Josso con intención de cometer abuso sexual. Asimismo, recuerda al caso de Gisèle Pelicot, quien fue víctima de más de 50 violaciones orquestadas por su exmarido, Dominique Pelicot.