Detenido por robar 750 metros de cobre en Zaragoza y causar retrasos en 76 trenes

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 44 años al que se le imputan 16 delitos de robo de más de 750 metros de cable de cobre en vías férreas de la provincia de Zaragoza que causaron retrasos en 76 trenes de alta velocidad y de línea convencional. La investigación ha sido llevada a cabo durante los últimos tres meses por la Guardia Civil en Zaragoza en colaboración con personal de ADIF tras detectarse varios robos de cobre en la provincia.

Las sustracciones ocurrieron en tramos de cableado de cobre del sistema de señalización ferroviaria en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, además de líneas convencionales Zaragoza-Bilbao, Madrid-Barcelona e intermodal de mercancías Zaragoza-La Cartuja, que causaron retrasos e incluso paradas de trenes a consecuencia de los mismos. Del estudio y análisis de los datos recabados se pudo determinar que todos ellos habrían sido cometidos por la misma persona, aumentando su actividad delictiva desde finales de diciembre del pasado año.

Los robos fueron cometidos en zonas próximas a caminos de servicio paralelos a las vías férreas donde, tras la rotura de la valla que protege el trazado, el detenido cortaba los cables de toma de tierra o de los lazos de circuito de la vía, con una herramienta tipo cizalla, causando además numerosos desperfectos en las losetas de hormigón que cubren el cableado. Tras cometer el robo transportaba el material sustraído hasta su vehículo y abandonaba el lugar.

Finalmente se logró determinar la identidad del presunto autor de los hechos, un hombre de 44 años que ha sido localizado y detenido a mediados de este mes. Se le imputan 16 delitos de robo con fuerza, daños y desórdenes públicos.

Estas sustracciones, de más de 750 metros de cableado de cobre, afectaron al normal funcionamiento de los trenes a su paso por la provincia de Zaragoza. Los retrasos en las circulaciones afectaron a un total de 76 trenes —27 de la línea convencional y 49 de alta velocidad— y superaron en algunos casos las cuatro horas.

Además de las afectaciones, estos hechos conllevaron un grave riesgo para los usuarios ya que, a consecuencia de la rotura de las vallas, podrían haber accedido animales a la vía férrea provocando arrollamientos y graves daños ocasionados. A todo ello hay que sumar el valor de los daños ocasionados, los cuales ascienden a más de 38.000 euros.