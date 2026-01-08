Un robo de cable provoca retrasos en los Ave que conectan Andalucía

La avería que ha provocado este robo ha sido ya reparada y poco a poco se empieza a recuperar la normalidad. Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía están regresando a sus horarios habituales, aunque según Adif, todavía podrían tener algún que otro retraso.

Este robo de cables entre las estaciones de Guadajoz, en Sevilla, y Córdoba, ha provocado hoy demoras de unos 35 minutos de media desde primera hora de este jueves. En el tramo de la incidencia, los trenes han tenido que circular a menor velocidad de lo habitual.

Además, Adif ha informado que también se ha resuelto ya la incidencia que afectaba a la circulación de trenes Media y Larga Distancia entre Madrid y Algeciras (Cádiz) a la altura de la localidad gaditana de Castellar de la Frontera por la acumulación de agua en las vías de la estación debido al temporal de lluvia.

Por otro lado, Renfe ha informado también en sus redes sociales de que se mantiene este jueves el servicio alternativo por carretera para los viajeros afectados y que amplía también a esta jornada los cambios y anulaciones gratuitos en los trenes afectados.