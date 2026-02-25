Un hombre trepa por un andamio para okupar un piso en Barcelona: "Estoy dentro"

A plena luz del día y ante la mirada de varios vecinos, un joven intentó colarse ilegalmente a principios de febrero en una vivienda situada en la cuarta planta de un edificio de la calle Mayor de Castelldefels. El individuo utilizó el andamio de unas obras para escalar por la fachada hasta alcanzar el balcón del piso.

Las imágenes grabadas desde la vía pública reflejan con crudeza la escena. Una vez a la altura del inmueble, el hombre comenzó a golpear una de las ventanas con una silla. Al no conseguir romper el cristal, lo intentó de nuevo con un palo. Golpe tras golpe, con pausas para recuperar el aliento, logró destrozar la persiana y el cristal, abrió un hueco y accedió al interior mientras gritaba "Estoy dentro".

🚫 Hace unos días un hombre trepó hasta un cuarto piso en Castelldefels para okupar la vivienda usando la violencia extrema 👮‍♂️🚓 Gracias a la colaboración de los vecinos y a la Policía Local se pudo evitar 📹 Imágenes cedidas a Metrópoli pic.twitter.com/BIMEAlOa2z — Metrópoli Barcelona (@BCNmetropoli) February 24, 2026

La intervención vecinal frustra la okupación

La rápida reacción de los vecinos fue clave para evitar que el intento de okupación se consolidara. Alarmados por la violencia de la escena, dieron aviso inmediato a la Policía Local y a los Mossos d'Esquadra y, según fuentes vecinales, llegaron incluso a presionar al individuo para que abandonara la vivienda antes de que pudiera asentarse en ella.

Los agentes desplazados al lugar realizaron varios requerimientos hasta lograr que el joven saliera del piso. Los hechos quedaron reflejados en un atestado policial y, según ha trascendido posteriormente, el suceso se ha saldado con tres detenidos: el hombre que escaló por la fachada y otras dos personas presuntamente implicadas en el intento de okupación.

El Ayuntamiento blinda la vivienda

Ante el riesgo de que el inmueble volviera a ser ocupado, el Ayuntamiento de Castelldefels decidió actuar. El pasado 23 de febrero, técnicos de la brigada municipal procedieron a tapiar por completo la vivienda, bloqueando ventanas y balcón con tablones de madera y sellando la puerta con ladrillos. El propio Consistorio difundió un vídeo del operativo a través de sus redes sociales.

El alcalde reclama cambios legales

El alcalde de la localidad, Manu Reyes, fue contundente al valorar lo ocurrido. Aseguró que el Ayuntamiento seguirá trabajando "contra la okupación ilegal y conflictiva que hace la vida imposible a las comunidades de vecinos" y advirtió de que este tipo de comportamientos "no son bienvenidos en Castelldefels".

Además, reclamó la implicación del resto de administraciones para "que se legisle y se aprueben leyes que garanticen la tranquilidad de los vecinos y pongan fin a la okupación ilegal y conflictiva, tanto en Cataluña como en el resto de España".