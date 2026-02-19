El Gobierno se protege de los okupas con puertas blindadas mientras niega el problema a los ciudadanos

Si por algo se caracteriza este Gobierno de PSOE y Sumar, entre otras cuestiones, es por minimizar o directamente negar el problema de la okupación que existe en España. Es más, desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha legislado en favor de los okupas e inquiokupas y en detrimento de los propietarios.

Lo más llamativo de todo es que, mientras se niega o se minimiza la existencia de la okupación, el propio Gobierno haya contratado recientemente los servicios de una empresa especializada en instalar medidas de seguridad "antiokupas", tal y como hemos podido conocer.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría General de la Dirección General del Patrimonio del Estado, publicó un contrato menor "para instalar medidas de seguridad en locales del centro comercial de Barcelona Moda Shopping situado en Avenida Marina 16 de Barcelona". Este contrato fue adjudicado el pasado 6 de febrero a la empresa "Oscar Casellas - Puertas Anti-Okupa".

¿En qué consiste este contrato?

Según lo que podemos leer en el documento oficial que está publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la descripción de los servicios a realizar se fundamenta en "la instalación de medidas para asegurar la integridad de los locales comerciales de la Administración en Barcelona se fundamenta en la necesidad de proteger el patrimonio público, prevenir delitos, garantizar el uso adecuado de los bienes, optimizar recursos y cumplir con las obligaciones legales". Este contrato menor tiene un coste de 18.189,28 euros y ha sido adjudicado, como ya hemos dicho, a una empresa especializada en "puertas antiokupa".

En la página web de la empresa contratada podemos leer una descripción de sus servicios: "Las puertas antiokupa son la solución perfecta para proteger tu propiedad contra ocupaciones ilegales y garantizar la seguridad de tu hogar o negocio. Diseñadas con materiales de alta resistencia, como acero reforzado y cerraduras de seguridad multipunto, estas puertas ofrecen una protección inquebrantable ante intentos de intrusión".

Estas imágenes corresponden a algunos de los trabajos que ya ha realizado esta empresa en locales comerciales:

Aquí otro ejemplo:

Resulta muy llamativo que un Ejecutivo que niega o infravalora el problema de la okupación en España sea el mismo que se protege contra un fenómeno que, según sus propias palabras, "no existe". Esto ocurre tan solo unas semanas después de que una representante de Sumar, Lara Hernández, afirmara que "la okupación no existe. Esto es un relato que la extrema derecha y la derecha han colocado en la batalla cultural que se está librando".

Sin embargo, no solo desde Sumar se realizan este tipo de afirmaciones, sino también desde el propio PSOE. Hace tan solo unos años, la actual diputada Isaura Leal afirmó que la okupación "solo existe en los argumentarios de la derecha, pero no en la sociedad española" ya que, según sus cálculos, "apenas afecta al 0,5% de la población". Esta noticia la contamos en su momento en Libre Mercado.

En cualquier caso, esta noticia es sumamente indignante, pues pone de manifiesto que, mientras el Gobierno favorece de forma sistemática a los okupas en claro perjuicio de la población, él mismo se protege ante una okupación que niega. Y lo hace, para más inri, con el dinero de los ciudadanos a los que ha abandonado.

¿Acaso el Gobierno no estaría asumiendo, según sus propios criterios, un argumentario de derecha o de extrema derecha al protegerse de algo que solo afecta a un porcentaje mínimo de la población?

Esto es solo una demostración más de la hipocresía y de la catadura moral de quienes nos gobiernan, pues niegan las consecuencias de sus políticas, aunque ellos sí se protegen mientras dejan desprotegidos a los españoles.