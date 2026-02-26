La Policía atrapa en el puerto de Almería a un violador fugado de un psiquiátrico francés

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un fugitivo de 23 años reclamado por las autoridades francesas sospechoso de participar en una violación en grupo. El joven se había fugado en octubre de 2015 de un centro hospitalario psiquiátrico en Francia donde permanecía ingresado mientras cumplía una condena de doce años de prisión.
El arresto se ha producido en el marco de un operativo desarrollado junto al Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la UDYCO Central. Sobre el joven pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega dictada por Francia por estos hechos y por un delito de robo con violencia agravado. Existían además "indicios de peligrosidad por la posible utilización de armas", según ha informado la Policía en un comunicado.
Tras recibir información sobre su posible presencia en la provincia y ante el "riesgo inminente" de que abandonara España por vía marítima, la Policía activó un dispositivo específico en la zona portuaria de la capital, con efectivos de paisano para "controlar posibles vías de escape".
La vigilancia permitió localizar el punto donde ocultaba sus pertenencias y, tras diversas gestiones, fue finalmente detenido y puesto a disposición judicial del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.