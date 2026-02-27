Detenido un empresario de Zafra por grabar a sus empleadas en el aseo y difundirlo por WhatsApp

La Guardia Civil ha detenido a un empresario de Zafra, en la provincia de Badajoz, como presunto autor de delitos contra la intimidad y de revelación de secretos tras, supuestamente, instalar una cámara oculta en el aseo unisex de su empresa para grabar a sus empleadas.

La actuación se inició después de que una trabajadora pusiera los hechos en conocimiento del Área de Investigación de la Guardia Civil de Zafra. La denunciante manifestó a los agentes que sospechaba que podía estar siendo grabada en el interior del cuarto de baño del centro de trabajo, lo que motivó la apertura de la investigación.

Durante la inspección de las instalaciones, los agentes localizaron un dispositivo de grabación oculto en la mampara de la ducha del aseo. Se trataba de una cámara de reducido tamaño, comúnmente conocida como "espía", instalada de manera estratégica para pasar desapercibida. El sistema contaba con un sensor de movimiento que activaba la grabación cada vez que alguien accedía al baño, lo que permitía registrar imágenes del interior durante las 24 horas del día.

Imágenes en tiempo real en su dispositivo móvil

Las gestiones practicadas permitieron determinar que el presunto responsable de la colocación del dispositivo era el titular de la empresa. Según la investigación, la finalidad habría sido captar imágenes íntimas de sus empleadas. Las grabaciones eran recibidas en tiempo real en una aplicación instalada en su teléfono móvil.

Asimismo, los investigadores consideran que el empresario no solo habría almacenado el contenido, sino que también habría difundido al menos uno de los archivos a través de WhatsApp a uno de sus contactos, lo que sustenta la imputación por un presunto delito de revelación de secretos.

Tres mujeres han denunciado

Tras el análisis de la tarjeta de memoria intervenida, los agentes comprobaron la existencia de más grabaciones que evidenciarían la posible afectación de otras trabajadoras. Hasta el momento, además de la denunciante inicial, otras dos mujeres han presentado denuncia por considerar que su intimidad fue vulnerada. No se descarta que puedan aparecer más víctimas.

La investigación continúa abierta para esclarecer desde cuándo estaba instalada la cámara, determinar el alcance total de las grabaciones e identificar tanto a otras posibles perjudicadas como a las personas con las que el contenido pudo haber sido compartido.

Con las pruebas recabadas, el empresario ha sido detenido y puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.