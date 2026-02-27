La Guardia Civil detiene en Castellón a un hombre que drogaba y agredía a mujeres para prostituirlas

La Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Castellón un entramado dedicado presuntamente a la explotación sexual de mujeres. En este contexto, ha detenido a un hombre como supuesto responsable de los delitos de explotación sexual, lesiones, amenazas, coacciones y tráfico de drogas.

La investigación se inició en junio de 2025 a raíz de una denuncia y se ha prolongado durante varios meses en distintas localidades de Castellón. Las pesquisas han permitido sacar a la luz un sistema organizado de captación y control de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

Según la información facilitada por la Benemérita, el detenido ofrecía dinero a mujeres que atravesaban graves dificultades económicas –muchas de ellas en situación administrativa irregular– para que ejercieran la prostitución en viviendas preparadas para tal fin. Los inmuebles estaban ubicados principalmente en Peñíscola y Benicarló.

Dependencia económica y psicológica

La operación sostiene que la actividad constaba en la captación de mujeres en contextos de extrema precariedad, algunas con cargas familiares en sus países de origen. Tras atraerlas con promesas económicas, el presunto autor se quedaba con una parte importante de los ingresos obtenidos y las sometía, presuntamente, a una situación de dependencia económica y psicológica.

De acuerdo con las diligencias practicadas, además del beneficio económico directo, el investigado ejercía un control constante sobre las mujeres mediante amenazas y coacciones y, en determinados casos, mediante agresiones físicas para obligarlas a continuar con la actividad. Las víctimas residían en las propias viviendas y debían estar disponibles para clientes a cualquier hora, bajo una supervisión permanente.

Asimismo, los agentes constataron que en los inmuebles se facilitaba el consumo de sustancias estupefacientes tanto a las mujeres como a los clientes. La actividad generaba un tránsito continuo de personas y había motivado actuaciones policiales tras quejas vecinales por molestias y celebraciones en horario nocturno.

Nuevas detenciones

La investigación ha sido desarrollada por el equipo EMUME (Equipo Mujer-Menor) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, que llevó a cabo vigilancias, seguimientos y otras diligencias para recabar indicios sobre la actividad.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción competente de Vinaròs el pasado 30 de enero. Por el momento, la Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones para determinar si existen más víctimas relacionadas con este entramado y no descarta que se produzcan nuevas detenciones en el marco de la investigación.