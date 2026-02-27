El acusado de violar 300 veces a su sobrina menor y autista dice que su relación era "la normal"

Un hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrina menor de edad en más de 300 ocasiones en Mallorca ha negado los hechos durante el juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares. El presunto agresor ha sostenido que su relación con la niña siempre fue "la normal de padrino y ahijada".

El procesado ha afirmado desconocer los motivos de la denuncia y ha asegurado que nunca permaneció a solas con la menor. La Fiscalía solicita 12 años de prisión y una indemnización de 15.000 euros por un delito de agresión sexual con penetración a menor de edad.

Los hechos –según la acusación– ocurrieron entre 2012 y 2016, período durante el cual la víctima dormía en el domicilio del acusado y posteriormente convivió con él. La Fiscalía calcula que las agresiones se produjeron al menos siete veces al mes, lo que eleva el número mínimo a 336.

El relato de la víctima y su familia

La hermana del acusado, madre de la menor, relató que la niña le confesó los abusos durante una conversación en la que compartió experiencias previas de acoso. "Un día la vi triste y le conté cosas que a mí me habían pasado antes y ella me dijo 'a mí también'. Le insistí y me dijo que había sido el padrino".

La mujer ha reconocido que nunca observó comportamientos sospechosos, sin embargo presentó la denuncia tras la recomendación de las autoridades de menores –ya que, si no, ella podía también ser investigada–. La madre ha asegurado que mantiene el perdón hacia el acusado.

Durante su declaración, defendió la credibilidad de la hija por su diagnóstico de trastorno del espectro autista, afirmando que "los autistas no mienten" y confiando plenamente en el relato de la menor.

La madre del acusado y abuela de la niña, así como la que fuera pareja del procesado, también declararon no haber percibido indicios de abuso durante el tiempo que convivieron con la menor.

El testimonio de los especialistas

Una técnico de la Unidad de Valoración del Abuso Sexual Infantil (Uvasi) del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha explicado que la menor ofreció en entrevistas un relato con detalles muy significativos sobre las agresiones. Ante la fiscal, la técnico ha señalado que, aunque existan denuncias y hechos de esta gravedad, es posible que se mantenga una relación familiar aparente.

Como consecuencia de las agresiones, la víctima ha sufrido diversas reacciones psicológicas, relacionadas con su diagnóstico de autismo. En marzo de 2019, un juzgado de Palma impuso al acusado una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicarse con la menor por cualquier medio.