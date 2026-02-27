Muere el exalcalde de Ayerbe (Huesca) en un incendio en su casa

El exalcalde de Ayerbe (Huesca) Agustín Aylagas ha fallecido esta madrugada a consecuencia del incendio que se ha producido en su vivienda, en el que también ha resultado herida por inhalación de humo su mujer, de 76 años.

Aylagas fue primer edil del municipio entre 1983 y 1991. Según ha explicado el actual alcalde la localidad oscense, Antonio Biescas, Aylagas era una persona muy querida en Ayerbe, donde se ha declarado este viernes como día de luto. Además, a las 20.00 horas se han convocado cinco minutos de silencio en la puerta del ayuntamiento en memoria del fallecido.

El alcalde de la localidad ha precisado que el fuego ha afectado al salón de la vivienda donde residía con su mujer, en el tercer piso de un edificio que no ha tenido que ser desalojado. Sobre el origen del incendio, muy virulento y que ha provocado mucho humo, ha señalado que parece situarse en una chimenea del inmueble, situado en la calle Garlin del municipio altoaragonés, ubicado a 30 kilómetros al noroeste de la capital oscense y que cuanta con unos mil habitantes.

El Gobierno de Aragón ha informado de que el 112 ha recibido el aviso por el incendio a la 1.35 horas y que la mujer ha sido trasladada a la UCI del Hospital Universitario San Jorge de Huesca, donde permanece ingresada.