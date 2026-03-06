El Ayuntamiento de Santander incoará expediente informativo y sancionador al agente de la Policía Local que no hizo su trabajo tras una llamada del 112 alertando del mal estado de la pasarela de El Bocal, un día antes de que colapsara y murieran seis jóvenes. El 112 fue alertado por un vecino que se dio cuenta de que la pasarela no era transitable y decidió llamar para avisar.

"La cadena de respuesta de la Policía Local no funcionó como debía", ha lamentado la alcaldesa, Gema Igual, este viernes, en una rueda de prensa convocada tras recibir el informe que el Ayuntamiento de Santander encargó al Cuerpo para esclarecer lo ocurrido en torno a ese aviso. Según ha explicado la primera edil, tras recibir el aviso del 112, el agente expedientado no percibió un riesgo "grave" o "inminente".

Además, ha señalado Gema Igual, el agente comentó que iba a abrir una incidencia, pero no lo hizo. También manifestó que en ese momento no había equipos disponibles para verificar la seguridad de la pasarela, pero no contactó con ninguno.

"Ni abre incidencia, porque eso se sabría, ni llama para ver si hay un agente" disponible, ha recalcado la alcaldesa, para incidir en que, en el supuesto de que todos los efectivos estuviesen ocupados en ese momento, el aviso quedaría 'en cola' y se atendería más tarde, pero "queda pospuesto" y "nunca se ejecuta". El agente continuó su jornada recibiendo llamadas.

El vecino que llamó 'hizo lo correcto'

Según ese informe, el pasado lunes, 2 de marzo —un día antes del accidente, que tuvo lugar el martes 3 sobre las 16:45 horas— la Policía Local recibió una llamada del 112 a las 12:14 horas, minutos después del aviso de un ciudadano al Servicio de Emergencias, al que la alcaldesa ha expresado su reconocimiento y agradecimiento: "Es un vecino ejemplar que hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo correcto. Quien no hizo lo correcto fue el agente".

La alcaldesa ha indicado que no le "consta ninguna alerta" más sobre el estado de la pasarela que se rompió y hundió, y ha comentado al respecto que al parecer el domingo estaba "bien" y el lunes "mal", aunque será la investigación la que determine si pudo colapsar "de un día para otro".

Con todo, cree que lo sucedido en torno a la llamada ha sido "un fallo puntual" más que "estructural" de la Policía Local y ha defendido que sí hay coordinación. Así ha insistido en que ella no puede hacer "responsable" a todo el Cuerpo y al Ayuntamiento de Santander de "un fallo puntual", pero sí detectarlos y que se depuren responsabilidades, como con la apertura del expediente administrativo y sancionador.