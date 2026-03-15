Una mujer de Trento, Italia, que se sometió a una ligadura de trompas para evitar futuros embarazos, descubrió tiempo después que seguía fértil debido a que los médicos nunca completaron el procedimiento ni le informaron del fallo. Convencida de que no podía volver a quedarse embarazada, continuó su vida con normalidad hasta que un embarazo inesperado la sorprendió, lo que derivó en un procedimiento judicial contra los responsables.

Fallo en la intervención y consecuencias

La paciente había decidido no tener más hijos y confió en que la operación cerraría permanentemente sus trompas de Falopio. Sin embargo, los médicos no finalizaron la ligadura y tampoco comunicaron el error, vulnerando el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. La Fiscalía Italiana señaló que la actuación de los profesionales sanitarios causó un perjuicio económico y personal significativo, derivando en una reclamación inicial de 225.376 euros.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas Italiano determinó la responsabilidad de los dos médicos y fijó la indemnización en 114.941 euros. Uno de los médicos abonó 47.329 euros y el segundo completó el pago restante en una sentencia dictada a finales de noviembre.

Otros casos vinculados

El expediente también incluyó otro caso relacionado con una doctora que tuvo que devolver 51.159 euros al servicio sanitario público. La profesional había realizado consultas privadas dentro de instalaciones públicas, registrándolas como telemedicina, modalidad que durante la pandemia estaba exenta de pago. Estas irregularidades se suman a la polémica sobre la responsabilidad médica y el control de procedimientos en centros públicos.

Este caso ha vuelto a poner de relieve la importancia de la información completa al paciente y la transparencia en procedimientos médicos, especialmente cuando afectan decisiones vitales como la maternidad.