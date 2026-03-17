Dos heridos por disparos desde un piso en Valladolid

La Policía Nacional investiga la autoría de los disparos de carabina realizados el pasado viernes en el barrio de Parquesol en Valladolid y donde dos personas resultaron heridas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de marzo en la calle Calle José Garrote Tebar, en el barrio vallisoletano de Parquesol. En torno a las 20:50 la Policía Municipal recibió el aviso de que dos personas habían resultado heridas por los perdigonazos lanzados desde un piso. Fueron las propias víctimas las que alertaron de lo sucedido. Uno de los heridos presentaba una leve lesión en la mano y el otro una sangrante en el brazo derecho.

Las víctimas informaron que los disparos se realizaron desde una ventana de un edificio mientras paseaban por la calle. Durante el interrogatorio a los heridos, la Policía localizó los restos de los disparos, "dos proyectiles de calibre 4,5 de plomo, como perdigones, con lo cual las posibilidades de que el arma sea una carabina son altas por el tipo de proyectil", aseguran fuentes policiales.

Tras hablar con las víctimas, los agentes intentaron acceder a los pisos orientados hacia la calle del suceso. Sin embargo, y siempre según las fuentes policiales, no lograron localizar a ningún vecino. Después de que las víctimas hayan presentado sendas denuncias, ha sido la Policía Nacional la que se ha hecho cargo de la investigación. El objetivo es identificar al responsable o responsables de estos hechos y esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los disparos.