Vecinos de Castro Urdiales exigen cerrar un centro de menas tras varios incidentes y fugas

Efectivos de la Guardia Civil acudieron este fin de semana al centro de acogida de menores inmigrantes de Mioño, en Castro Urdiales, tras varios incidentes protagonizados por los jóvenes alojados, incluyendo salidas sin permiso y un golpe a una puerta, que también generó protestas vecinales frente a las instalaciones.

El sábado, cinco jóvenes inmigrantes abandonaron el centro fuera del horario permitido. Aunque un educador les indicó que no podían salir, ignoraron las indicaciones, lo que obligó a la Guardia Civil a localizarlos y devolverlos al centro. Al día siguiente, otros cuatro residentes hicieron lo mismo, requiriendo nuevamente la intervención policial.

Incidente dentro del centro

Tras regresar al centro acompañados por la Guardia Civil, uno de los jóvenes golpeó la puerta de la cocina mientras un educador les recordaba las normas de permanencia. La situación provocó un despliegue de seguridad con presencia de la Benemérita, Policía Local y una ambulancia, generando alerta entre los vecinos.

Tras los incidentes, unas 40 personas se concentraron frente al centro para pedir su cierre. Además, a mediodía del mismo día se celebró una marcha en Castro Urdiales desde el Parque Amestoy hasta la Plaza del Ayuntamiento, con la participación de alrededor de dos centenares de vecinos, en protesta por la apertura del centro de menores inmigrantes.