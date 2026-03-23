Brutal agresión a una transexual en León tras usar el aseo femenino de un local

La localidad leonesa de La Bañeza ha sido escenario de un violento suceso ocurrido el pasado sábado por la noche. Una mujer transexual denunció ante la Guardia Civil en Benavente (Zamora) haber sido víctima de una paliza perpetrada presuntamente por un grupo de entre ocho y diez personas.

Según el relato de los hechos, el incidente se originó en el interior de un local de ocio nocturno. La víctima intentó acceder al servicio de señoras, momento en el que un grupo de mujeres le recriminó su presencia. De acuerdo con la denuncia, las implicadas le impidieron el paso argumentando que "era un hombre" y le dirigieron diversos insultos homófobos.

Ante la tensión generada, la mujer optó por encerrarse en el aseo para protegerse. Sin embargo, al salir y abandonar el establecimiento, fue interceptada por un grupo de individuos que se abalanzaron sobre ella. Los agresores le propinaron una brutal paliza con botellazos y patadas en la cara, lo que le ha dejado signos visibles de violencia.

Como consecuencia de los golpes, sufrió múltiples contusiones y una profunda brecha en un párpado, unas lesiones por las que estuvo a punto de perder un ojo, tal y como han confirmado las fuerzas de seguridad. La agredida es la actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora, y ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de otras compañeras que participarán próximamente en un certamen nacional.

La Plataforma Trans ha reaccionado a este suceso emitiendo un comunicado en el que expresa su más "enérgica condena ante la brutal agresión" sufrida por la joven. La organización ha calificado el episodio como un "ataque de extrema violencia en el que casi pierde la vida".

Desde esta misma asociación aseguran que el ataque evidencia un presunto aumento de los delitos de odio contra el colectivo LGTBIQ+. En este sentido, subrayan que estas agresiones no son episodios aislados, sino el resultado de un supuesto clima de señalamiento que compromete la integridad física de los afectados.

Finalmente, la presidenta de la plataforma, Mar Cambrollé, ha exigido "actuaciones urgentes" a las autoridades competentes para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de la paliza. Cambrollé ha insistido en la elevada violencia que en ocasiones enfrentan estas personas en su vida cotidiana.