Sandro Veronesi, dueño de Calzedonia, sobrevive a un accidente aéreo

El empresario italiano Sandro Veronesi, conocido por liderar firmas como Calzedonia, Intimissimi y Tezenis, sufrió un accidente aéreo el pasado 24 de abril en el sur de Francia del que logró salir con vida.

El suceso ocurrió durante la tarde, cuando Veronesi, de 66 años y aficionado a la aviación, viajaba en una avioneta ligera acompañado por otro ciudadano italiano. Mientras sobrevolaban una zona rural cercana a Labastide-Villefranche, la aeronave comenzó a experimentar problemas técnicos que comprometieron su estabilidad.

La situación fue detectada casi de inmediato por una patrulla aérea de la Gendarmería francesa que realizaba un ejercicio en la zona. Los agentes observaron cómo el avión descendía de forma anómala y alertaron rápidamente a los equipos de emergencia, además de indicar el punto exacto del impacto, lo que permitió agilizar la intervención en una zona de difícil acceso.

En pleno descenso, los ocupantes activaron el paracaídas de emergencia del avión, una maniobra decisiva que redujo considerablemente la velocidad de la caída. Aun así, el impacto fue violento: la aeronave terminó incrustada en el terreno, con el paracaídas enredado en cables eléctricos cercanos.

Sandro Veronesi, fondatore e presidente del gruppo Oniverse (di cui fanno parte Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Antonio Marras ma anche di Signorvino), è rimasto coinvolto il 24 aprile in un incidente aereo nei cieli del sud-ovest della Francia, nella zona di… pic.twitter.com/099acZDXfU — Repubblica (@repubblica) April 30, 2026

Cuando los servicios de rescate llegaron al lugar, encontraron a ambos ocupantes fuera del aparato, tumbados sobre el césped. Aunque no presentaban heridas graves, sí sufrían dolores intensos en la espalda a causa del fuerte impacto, por lo que fueron trasladados a un hospital para su evaluación.