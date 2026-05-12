Ocho heridos por una explosión de butano en un edificio de Barcelona

La explosión de una bombona de butano este martes a mediodía en un edificio del barrio del Poblenou de Barcelona ha obligado a movilizar nueve ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que trabajan en el lugar de los hechos. Las autoridades se vieron obligadas a desalojar el inmueble.

Los hechos ocurrieron en un edificio de viviendas de la calle Venero de Barcelona, según informó Protección Civil en un mensaje en X recogido por Europa Press. En el mismo mensaje han informado de que hay operativos movilizados en la zona y que se registraron 30 llamadas al 112 por estos hechos, que han obligado a activar el plan Procicat en fase de prealerta.

Posem en prealerta el pla #PROCICAT per una explosió de bombona de butà en un edifici d'habitatges al carrer Venero de Barcelona. Operatius mobilitzats, 30 trucades al @112.#ProteccióCivil — Protecció civil (@emergenciescat) May 12, 2026

Según la última actualización, una persona en estado grave y otra en estado menos grave por quemaduras fueron trasladadas al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mientras que seis personas en estado leve no requirieron traslado.

Una profesora de la Escuela Infantil Happy Way Poblenou, centro educativo situado en la misma calle, explicó a Telecinco lo sucedido: "He sentido cómo han reventado varios cristales. Ha ocurrido en un edificio pequeño de varias plantas y se ha incendiado una vivienda del último piso. Al acercarnos todos los vecinos hemos visto que la gente estaba atrapada, pero luego han podido recibir asistencia. Se escuchaban pequeñas explosiones".

ATENCIÓ 15.21 h: Vuit ferits, un de greu i un de menys greu, per l’explosió d’una bombona de butà en un edifici al barri del Poblenou de Barcelona. 👉🏻 La deflagració s’ha produït al número 13 del carrer de Venero, quan passaven pocs minuts de dos quarts de dues del migdia. 👉🏻… pic.twitter.com/FMX7AEOyhu — Sergi Maraña (@SergiMaranya) May 12, 2026

"Sé que en la vivienda afectada residen una madre y un niño de unos 10 años que han resultado heridos con diversas quemaduras, pero han salido por su propio pie hasta la calle, donde les ha atendido una ambulancia", añadió la docente.