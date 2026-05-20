Buscan a un hombre que rompió su pulsera telemática de control e intentó apuñalar a su expareja en Pontevedra

Un hombre está siendo buscado por la Guardia Civil después de romper la pulsera de control telemático que llevaba e intentar agredir con un cuchillo a su expareja en el municipio pontevedrés de Las Nieves. La hija de ambos resultó herida al intentar impedir el ataque.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:00 horas de este miércoles, cuando el hombre acudió a la vivienda de la mujer pese a tener en vigor una orden de alejamiento. El investigado se presentó en el domicilio y trató de atacar a su expareja con un cuchillo.

En busca y captura

Durante el intento de agresión, la hija de ambos se colocó entre el hombre y la mujer para evitar el ataque. Como consecuencia de esa intervención, la menor sufrió heridas leves, aunque no ha trascendido más información sobre su estado. El hombre llevaba una pulsera de control telemático por la orden de alejamiento dictada previamente en relación con su expareja. Antes de acudir al domicilio, había roto el dispositivo de seguimiento.

Tras el intento de agresión, el sospechoso huyó del lugar. La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y localizar al sospechoso. Por el momento, no han trascendido datos sobre la identidad del investigado ni sobre posibles antecedentes relacionados con este caso más allá de la existencia de la orden de alejamiento.