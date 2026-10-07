Asesinan a tiros a un cirujano plástico en Marbella

La Policía Nacional investiga la muerte a tiros de un hombre de 57 años este miércoles en Marbella (Málaga). La víctima ha recibido varios disparos en la cabeza y ha terminado falleciendo pese a la intervención de los servicios sanitarios.

Según han confirmado fuentes policiales, la agresión se ha producido alrededor de las 18:00 horas en el municipio malagueño. Los servicios de emergencias han atendido al hombre tras el ataque, aunque no han conseguido estabilizarlo debido a la gravedad de las heridas.

Según informa 101TV, la víctima era un cirujano plástico y el ataque se ha producido en una clínica estética situada en la urbanización Panorama. El citado medio señala que varios testigos han alertado a Emergencias 112 alrededor de las 17:40 horas después de que el hombre recibiera varios disparos.

Sin detenidos por el momento

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el crimen. Por el momento, no se han practicado detenciones en relación con estos hechos.

No es el primer crimen con arma de fuego registrado recientemente en Marbella. El pasado 24 de agosto, un hombre de 33 años fue hallado muerto en plena calle después de recibir dos disparos en el abdomen. La Policía Nacional abrió entonces una investigación para esclarecer aquel homicidio.

El suceso de este miércoles se ha producido además apenas unas horas después de otro incidente con armas de fuego registrado en la provincia. Dos personas han sido detenidas en el barrio de La Palmilla, en Málaga capital, después de una riña entre dos familias durante la que se han producido varias detonaciones.

Disparos en La Palmilla

Fuentes policiales han explicado que este segundo incidente ha tenido lugar sobre las 15:10 horas. Pese a los disparos, no se han registrado heridos. Los agentes han detenido a dos personas y han intervenido dos armas de fuego.

La investigación de este suceso está en manos del Grupo de Atracos y Delitos Violentos de la Policía Nacional y continúa abierta para esclarecer lo ocurrido. Según ha informado SUR, los agentes también han localizado cerca de una decena de casquillos percutidos en la zona.