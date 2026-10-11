Prisión para el joven sueco acusado de matar a un cirujano plástico en Marbella

El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el joven de 18 años y nacionalidad sueca arrestado por la muerte a tiros de un médico en su propia consulta. La causa judicial se mantiene bajo secreto de sumario mientras continúan las diligencias para esclarecer todas las aristas del suceso.

La detención del sospechoso se produjo en Benalmádena menos de 24 horas después del homicidio, cuando el presunto autor material ya preparaba su huida tras haberse alojado en un piso turístico. El ataque tuvo lugar sobre las 18:00 horas en las instalaciones de la clínica Cirumed, situada en la zona de Río Real. El tirador, vestido completamente de negro y con el rostro cubierto con casco y capucha, accedió al inmueble y descerrajó varios disparos en la cabeza al facultativo, de 57 años y origen alemán, antes de escapar en una motocicleta hacia una urbanización cercana para evitar las vías principales.

Los agentes de la Policía Nacional trabajan sobre la hipótesis prioritaria de que se trata de un crimen por encargo motivado por un conflicto con un cliente. Los investigadores barajan tanto el descontento de algún paciente tras someterse a una intervención estética de remodelación corporal como desavenencias previas a una posible operación, dado que el médico había registrado quejas en el pasado por su actividad profesional.

El caso pone de relieve una operativa cada vez más extendida entre los investigadores: el uso de sicarios jóvenes procedentes del extranjero atraídos por el dinero fácil. Al carecer de experiencia delictiva previa, estos perfiles resultan más económicos de contratar, recalan de forma temporal en inmuebles vacacionales y buscan perpetrar la agresión letal para salir de España a toda prisa.

Por el momento se ha descartado la vinculación del asesinato con tramas tradicionales del crimen organizado. Los agentes mantienen varias líneas de investigación abiertas y están rastreando los movimientos de diversos usuarios del centro médico para averiguar quién contrató los servicios del sicario, sin descartar nuevas detenciones.