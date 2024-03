Pedro Sánchez y María Jesús Montero han convertido en asunto nacional la cacería a la pareja -ni siquiera lo era en el momento de los hechos- de Isabel Díaz Ayuso por un fraude fiscal sin probar que en ningún caso implica a la presidenta madrileña. Lo han hecho en base a una filtración ilegal de su información fiscal que ha sido divulgada por la propia Montero, sacado de la Agencia Tributaria y que ha contado con la también filtración prohibida de la Fiscalía de las conversaciones con el abogado del novio. Pues bien, mientras todo eso ocurre, la Guardia Civil en función de policía judicial acaba de entregar a la Justicia un informe sobre el caso de las subvenciones de Ximo Puig -en su etapa como presidente valenciano- y el Gobierno del socialista Javier Lambán en Aragón a las empresas de los hermanos de Puig donde se prueba que la vivienda del hermano del ahora premiado por Sánchez como embajador ante la OCDE -Ximo Puig- se pagó con subvenciones.

El informe de la Guardia Civil recoge la descripción de lo ocurrido e incluye las facturas. Se trataba de un chalé, era la vivienda de otro de los hermanos de Ximo Puig -Jordi (hay que recordar que el más agraciado por las subvenciones de más de 1,2 millones de euros fue otro de los hermanos, Francis- y el pago del alquiler se pasó como parte de los gastos subvencionados por Ximo Puig desde la Generalidad Valenciana. "Factura de alquiler Jorge Puig Ferres. Comprobación de la sede social de MMP S.L. en C/ XXXXX n°2 Peñarroya de Tastavins (Teruel).

Relativo a este punto, los agentes firmantes del presente informe se trasladaron a la localización que consta en la parte superior". Y, efectivamente, los guardias comprobaron que se trataba de una vivienda personal: "En la misma se encuentra una vivienda unifamiliar de dos alturas (imagen n°1 y 2) que linda con un pequeño huerto a la derecha y un solar a la izquierda (imagen n°3)".

La policía judicial explica que "se llamó en varias ocasiones, no encontrándose nadie en el interior las dos veces que nos trasladamos al lugar. Con el fin de corroborar que se trataba del domicilio particular de Jorge Puig Ferrer nos entrevistamos con el vecino de la vivienda colindante, el cual confirmó este extremo". Ni empresa, ni nada: la casa del hermano. O, mejor dicho, el chalé y huerto del hermano Jordi.

"Exteriormente […] la vivienda que nos ocupa no presenta ningún rótulo informando la existencia en esa ubicación de la mercantil Mas Mut Produccions S.L. Simplemente presenta el aspecto de una vivienda particular, hecho que se refrenda por la manifestación del vecino antes citado y las imágenes que se adjuntan a continuación, no presentando antenas, únicamente la habitual en las viviendas particulares, no accediendo al interior de la misma ninguna persona mientras estuvimos en el lugar". En resumen, que "por lo expuesto, no se puede acreditar que esa ubicación sea al sede social de la mercantil Mas Mut Produccions S.L." Y esa fue una de las empresas que cargaron gastos subvencionados por la Generalidad Valenciana de Ximo Puig, el ahora premiado como embajador permanente de España ante la OCDE.

Hay que recordar que se trata del hermano mediano del expresidente valenciano y logró cobrar del Gobierno socialista de Aragón más de 33.000 euros usando como sede social una casa de su otro hermano en esta localidad de Teruel. Pero, por lo visto, además, decidió usar esos fondos para pagarse el inmueble, según la expresión de la Guardia Civil. La "inversión" coincide, por otra parte, con registros documentales en los que se puede certificar el pago del alquiler del chalé por parte del hermano mediano de Ximo Puig, Francis, al hermano pequeño y propietario de la casa, Jordi. En resumen, que el pago de la casa se hacía con cargo a unos alquileres que acababa financiado por una subvención. El instrumento empleado para ello fue la sociedad de Francis Puig, Mas Mut Produccions, con sede social en aquel momento, en Aragón, pero acabó en la vivienda unifamiliar propiedad de Jordi Puig Ferrer, hermano pequeño de Ximo Puig.

Las anotaciones de la Guardia Civil señalaron ya en 2022 que "no consta ninguna propiedad a nombre de la citada mercantil en la base del Catastro, pero se encuentra abonado el alquiler de las oficinas sitas en Peñarroya de Tastavins a Jordi Puig Ferrer". El hermano mediano de Ximo Puig, Francis, logró, eso sí, gracias al uso y justificación de esta sede social una cuantía de 33.028 euros en ayudas públicas en 2018 del Gobierno socialista de Aragón, comandado por Javier Lambán. Y es que, para cobrar ese dinero en subvenciones aragonesas se incluyó una sede social en su empresa Mas Mut Produccions ubicada en una pequeña localidad de Teruel: Peñarroya de Tastavins.