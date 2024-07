Los gobiernos autonómicos del PP, entre el estupor y los preparativos en caso de ruptura con Vox

El partido de Santiago Abascal asegura que la decisión de los populares de aceptar el reparto de menores inmigrantes incumple el compromiso que Vox tenía con el PP para rechazar dicho acuerdo, y por lo tanto, es motivo para "romper" los cinco gobiernos autonómicos de coalición PP-Vox, como ya vaticinó la formación días antes de la celebración Conferencia Sectorial de la Infancia y Adolescencia. En caso de que el partido cumpla sus amenazas, estarían en peligro los gobiernos de Aragón, Castilla y León, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Desde el Partido Popular se han defendido de estas acusaciones señalando que en ningún caso "los pactos firmados hace ahora un año no recogían ningún rechazo a ayudar a territorios españoles asfixiados por problemas migratorios". Y que estos "tampoco exigían al PP a renunciar al principio de solidaridad. Por tanto, si se van de los gobiernos, no será por ningún incumplimiento del programa suscrito".

Es en concreto este cumplimiento de los acuerdos lo que mantiene imperturbables a los presidentes populares, quienes aseguran que sus gobiernos son estables y "funcionan bien", a pesar del vapuleo que supone la noticia de una posible ruptura.

Extremadura

Desde la Junta de Extremadura, su presidenta, María Guardiola, asegura estar "muy tranquila" ante la posibilidad de que Vox pueda romper el pacto de gobernabilidad que mantiene con el PP en la región porque "cumplen escrupulosamente" los 60 puntos acordados, y que en ninguno de ellos "se contempla absolutamente nada que tenga que ver con la migración y con atender a estos menores".

Guardiola ha asegurado que no tiene más información que la que publican los medios de comunicación, y que, en el caso de Extremadura, "Vox no ha manifestado absolutamente nada" sobre sus intenciones. Por eso, a instado a esperar a que Vox celebre su Comité Ejecutivo Nacional, y que "decidan y vean si lo que quieren y buscan es una visibilidad como partido y generar inestabilidad en las regiones", tras lo que ha reiterado que para ella, "por encima de todo, está Extremadura y están los extremeños".

Región de Murcia

En el Gobierno de la Región de Murcia los dos consejeros de Vox se han ausentado de la reunión de esta mañana de su Consejo de Gobierno sin haber comunicado "absolutamente nada", ha reconocido el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Marcos Ortuño; quien también ha puntualizado no tener más comunicación de la que ha llegado al gabinete de Fernando López Miras a través de los medios de comunicación.

El portavoz ha informado de que el Gobierno regional se encuentra trabajando sobre "todas las posibilidades" ante la posible ruptura de Vox, y ha subrayado que, de materializarse, se deberá a una decisión "unilateral" porque "se está cumpliendo el acuerdo" de septiembre de 2023 "punto por punto".

Castilla y León

Por contra, en Castilla y León el vicepresidente y los consejeros, miembros de Vox, sí han acudido a la reunión del consejo de Gobierno de esta mañana. Previamente, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, había acusado a los populares de "traición" por el apoyo de los presidentes autonómicos, entre ellos Alfonso Fernández Mañueco, al reparto de menores migrantes, algo que ha considerado como una colaboración "con las mafias ilegales del tráfico de personas".

Desde la Junta, el portavoz de la Junta y consejero de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido su impresión personal de que "todos" los miembros del Gobierno de Castilla y León abogan por continuar dentro de un Ejecutivo que "funciona bien y es útil" aunque, como ha precisado, la decisión sobre la posible ruptura de la coalición PP-Vox no depende de ellos.

En lo que respecta al reparto de menores no acompañados, el portavoz ha explicado que se "cumple" el pacto con Vox en dos de sus puntos, el primero en el que se habla de solidaridad con otras autonomías y un segundo que defiende la inmigración "ordenada".

Comunidad Valenciana

El pleno de las Cortes Valencianas celebrado hoy ha transcurrido con total normalidad, en donde PP y Vox han aprobado la ley de Concordia por 52 votos a favor y 46 en contra. Un resultado en el que ambos grupos han mostrado la sintonía y complicidad de la que presume el presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, quien asegura disfrutar de un gobierno "estable", lo que le lleva a estar bastante tranquilo.

El presidente ha reconocido que quizás "peca de ingenuidad", pero insiste en que una ruptura sería "una gran sorpresa" para él, que "no entendería", y "decepcionaría" a los valencianos por el buen trabajo que el Gobierno de PP y Vox realiza unidos por "la agenda de la libertad, bajar impuestos o reducir el gasto político".

Aragón

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado que si Vox decidiera abandonar el Ejecutivo y, por lo tanto, dimitieran sus consejeros, el presidente regional, Jorge Azcón, "anunciará de forma inmediata, sin ningún tipo de vacío temporal, la reestructuración del Gobierno de Aragón". Cabe destacar que Vox ha cancelado su agenda institucional en la comunidad, a la espera de las directrices de Abascal.

Vaquero ha asegurado que el PP seguirá gobernando, y ha defendido que hasta ahora en casi un año de Gobierno, ha habido una gestión "eficaz", cumpliendo los compromisos y acuerdos con Vox "a pesar de las diferencias". "No estamos pensando en ningún escenario de adelanto electoral", ha zanjado la portavoz. Y en el caso de que Vox no decida romper, la coalición seguirá trabajando como hasta ahora, cumpliendo los pactos que en estos meses "no han hecho sino mejorar sustancialmente la vida de todos los aragoneses", ha concluido Vaquero.